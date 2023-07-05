Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Месси теряет позиции: определен лучший форвард мира arrow

Месси теряет позиции: определен лучший форвард мира

5 июля 2023 09:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Месси теряет позиции: определен лучший форвард мира
Лионель Месси в сборной Аргентины. Фото: REUTERS/Thomas Peter
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Аргентинский футболист американского "Интер Майами" Лионель Месси снова вошел в список лучших форвардов мира. Однако на этот раз ветеран занял только третье место в рейтинге. 

Этот список возглавил капитан сборной Франции Килиан Мбаппе, сообщает ESPN

Читайте также:

Авторитетный портал ESPN продолжает подводить итоги прошлого сезона. Был составлен рейтинг лучших форвардов мира. На каждую позицию списка претендовало минимум пять игроков, из которых по совокупности причин выбрали только десять футболистов. 

Лучшие форварды в мире футбола 

В качестве главного критерия для попадания в этот рейтинг было принято обозначение футболиста, который не только работает на острие атаки, но и способен взять на себя другие функции. Каждый из футболистов, которые попали в этот список, может сыграть в роли нападающего, полузащитника или вингера. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе в матче со сборной Греции. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Несколько лет подряд рейтинг возглавлял Лионель Месси. Аргентинец снова вошел в список лучших форвардов планеты, однако уже не на первой строчке. Там оказался Килиан Мбаппе, который окончательно утвердился в статусе одной из главных звезд футбола. 

 Лучшие форварды мира 

  1. Килиан Мбаппе ("ПСЖ"); 
  2. Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид); 
  3. Лионель Месси ("Интер Майами"); 
  4. Мохамед Салах ("Ливерпуль"); 
  5. Антуан Гризманн ("Атлетико" Мадрид); 
  6. Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед"); 
  7. Рафаэл Леау ("Милан"); 
  8. Лаутаро Мартинес ("Интер"); 
  9. Кристофер Нкунку ("Челси"); 
  10. Неймар ("ПСЖ").

Напомним, Михаил Мудрик стал трансферной целью двух зарубежных клубов. 

Полузащитник Виктор Цыганков нужен известному клубу: "Жирона" продаст украинца. 

Скоро Роналду вернется в Европу: топ-клуб готовит предложение для Криштиану.

"ПСЖ" нашел замену Килиану Мбаппе: готовится щедрое предложение. 

Итальянский тренер Карло Анчелотти поменял "Реал" на сборную Бразилии. 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

Новость с видео

15:55 Мобилизованный Козловский с автоматом в руках записал первое видео в ВСУ

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз