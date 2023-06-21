Месси заработает большие деньги в "Интер Майами": известна зарплата игрока

Лионель Месси в сборной Аргентины. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси заработал выгодный контракт в США. Предложение из Саудовской Аравии было более щедрым, но семья футболиста захотела жить в США.

Уже стало известно, сколько Месси заработает за несколько лет в американском "Интере", сообщает Miami Herald.

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Лионель Месси ушел из "ПСЖ" после двух лет во французском клубе. 35-летний футболист отказался от продления контракта с парижанами, которые хотели сохранить звезду еще на несколько лет.

Зарплата Месси

Аргентинец решил переехать за океан. Он подписал контракт с клубом Девида Бекхэма "Интер Майами". Лионель Месси проведет в этой команде два сезона. В соглашении присутствует опция продления еще на год.

Лионель Месси в матче против Австралии. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Месси будет зарабатывать в "Интере" 65 млн евро за сезон. В "ПСЖ" ему платили 35 млн евро. Для сравнения: украинский одноклубник аргентинца в американской команде Сергей Кривцов зарабатывает в год чуть больше 600 тысяч долларов.

Согласно слухам, Месси предлагали в Саудовской Аравии зарплату в полмиллиона евро за год. Справедливости ради надо ответить, что эту информацию официально так и не подтвердили.

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