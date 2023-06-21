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Мессі заробить великі гроші в "Інтер Маямі": відома зарплата гравця

21 червня 2023 17:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мессі заробить великі гроші в "Інтер Маямі": відома зарплата гравця
Ліонель Мессі у збірній Аргентини. Фото: REUTERS/Thomas Peter
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі заробив вигідний контракт у США. Пропозиція із Саудівської Аравії була більш вигідною, але родина футболіста захотіла жити в США.

Вже стало відомо, що Мессі заробить за кілька років в американському "Інтері", повідомляє Miami Herald.

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Ліонель Мессі пішов із "ПСЖ" після двох років у французькому клубі. 35-річний футболіст відмовився від продовження контракту із парижанами, які хотіли зберегти зірку ще на кілька років.

Зарплата Мессі

Аргентинець вирішив переїхати за океан. Він підписав контракт із клубом Девіда Бекхема "Інтер Маямі". Ліонель Мессі проведе у цій команді два сезони. В угоді є опція продовження ще на рік.

Ліонель Мессі
Ліонель Мессі у матчі проти Австралії. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Мессі зароблятиме в "Інтері" 65 млн євро за сезон. У "ПСЖ" йому платили 35 млн євро. Для порівняння: український одноклубник аргентинця в американській команді Сергій Кривцов заробляє за рік трохи понад 600 тисяч доларів.

Згідно з чутками, Мессі пропонували в Саудівській Аравії зарплату пів мільйона євро за рік. Задля справедливості треба відповісти, що цю інформацію офіційно так і не підтвердили.

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