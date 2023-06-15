Месси забил Австралии уже на второй минуте: Аргентина выиграла первый тайм

Сборная Аргентины перед матчем. Фото: REUTERS/Thomas Peter

В Китае проходит товарищеский матч сборных Аргентины и Австралии. Действующие чемпионы мира сумели выиграть первый тайм сложного поединка.

Лионель Месси забил гол уже в дебюте противостояния, сообщает портал Новини.LIVE.

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Месси остается лидером

Подопечные Лионеля Скалони выиграли первый тайм со счетом 1:0. В дебюте поединка казалось, что в поединке возможен разгром сборной Австралии. Уже на второй минуте Энцо Фернандес отобрал мяч у соперника в центре поля и сделал передачу к штрафной на Месси. Лионель без проблем разобрался с вратарем. Это 103 гол капитана "альбиселесте" за команду.

Однако австралийцы сумели отодвинуть игру от своих ворот. На 28-й минуте Аргентина могла пропустить гол, но Мартинес отразил удар Дюка с близкого расстояния, после чего мяч попал в штангу.

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