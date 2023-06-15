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Месси забил Австралии уже на второй минуте: Аргентина выиграла первый тайм

15 июня 2023 16:08
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Месси забил Австралии уже на второй минуте: Аргентина выиграла первый тайм
Сборная Аргентины перед матчем. Фото: REUTERS/Thomas Peter
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В Китае проходит товарищеский матч сборных Аргентины и Австралии. Действующие чемпионы мира сумели выиграть первый тайм сложного поединка. 

Лионель Месси забил гол уже в дебюте противостояния, сообщает портал Новини.LIVE. 

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Сборная Аргентины играет с Австралией в рамках товарищеского турне по Азии. Даже фамилии футболистов на спинах игроков в этом матче написаны на китайском языке. 

Сборная Аргентины
Мартинес спас сборную Аргентины. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Месси остается лидером

Подопечные Лионеля Скалони выиграли первый тайм со счетом 1:0. В дебюте поединка казалось, что в поединке возможен разгром сборной Австралии. Уже на второй минуте Энцо Фернандес отобрал мяч у соперника в центре поля и сделал передачу к штрафной на Месси. Лионель без проблем разобрался с вратарем. Это 103 гол капитана "альбиселесте" за команду. 

Однако австралийцы сумели отодвинуть игру от своих ворот. На 28-й минуте Аргентина могла пропустить гол, но Мартинес отразил удар Дюка с близкого расстояния, после чего мяч попал в штангу. 

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