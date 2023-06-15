Мессі забив Австралії вже на другій хвилині: Аргентина виграла перший тайм
У Китаї відбувається товариський матч збірних Аргентини та Австралії. Чинні чемпіони світу зуміли виграти перший тайм складного поєдинку.
Ліонель Мессі забив гол уже у дебюті протистояння, повідомляє портал Новини.LIVE.
Збірна Аргентини грає з Австралією в рамках товариського турне Азією. Навіть прізвища футболістів на спинах гравців у цьому матчі написані китайською мовою.
Мессі залишається лідером
Підопічні Ліонеля Скалоні виграли перший тайм з рахунком 1:0. У дебюті поєдинку здавалося, що у поєдинку можливий розгром збірної Австралії. Вже на другій хвилині Енцо Фернандес відібрав м'яч у суперника в центрі поля та зробив передачу до штрафного майданчика на Мессі. Ліонель без проблем розібрався із воротарем. Це 103 гол капітана "альбіселесте" за команду.
Leo Messi. After one minute.— B/R Football (@brfootball) June 15, 2023
Of course ☄️
(via @CBSSportsGolazo)pic.twitter.com/r5UknzrZvB
Проте австралійці зуміли відсунути гру від своїх воріт. На 28-й хвилині Аргентина могла пропустити гол, але Мартінес відбив удар Дюка зблизька, після чого м'яч влучив у штангу.
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