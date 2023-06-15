Мессі забив Австралії вже на другій хвилині: Аргентина виграла перший тайм

Збірна Аргентини перед матчем. Фото: REUTERS/Thomas Peter

У Китаї відбувається товариський матч збірних Аргентини та Австралії. Чинні чемпіони світу зуміли виграти перший тайм складного поєдинку.

Ліонель Мессі забив гол уже у дебюті протистояння, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Мартінес врятував збірну Аргентини Фото: REUTERS/Thomas Peter

Мессі залишається лідером

Підопічні Ліонеля Скалоні виграли перший тайм з рахунком 1:0. У дебюті поєдинку здавалося, що у поєдинку можливий розгром збірної Австралії. Вже на другій хвилині Енцо Фернандес відібрав м'яч у суперника в центрі поля та зробив передачу до штрафного майданчика на Мессі. Ліонель без проблем розібрався із воротарем. Це 103 гол капітана "альбіселесте" за команду.

Проте австралійці зуміли відсунути гру від своїх воріт. На 28-й хвилині Аргентина могла пропустити гол, але Мартінес відбив удар Дюка зблизька, після чого м'яч влучив у штангу.

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