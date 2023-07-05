"ПСЖ" нашел замену Мбаппе: готовится щедрое предложение

Килиан Мбаппе в сборной Франции. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Руководство французского "ПСЖ" решило не ждать, когда Килиан Мбаппе определится с местом продолжения карьеры. Чемпионы Франции уже ищут замену звездному форварду.

Парижане хотят вернуть в страну другого игрока "трехцветных", сообщает Bild.

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Новой трансферной целью "ПСЖ" стал молодой нападающий Рандаль Коло Муани. В прошлом сезоне он выступал в составе немецкого "Айнтрахта" из Франкфурта. Форвард уже заявил своему клубу о желании сменить команду.

Конкуренция в борьбе за Коло Муани

В услугах форварда сборной Франции заинтересованы сразу несколько клубов. На 24-летнего футболиста претендуют английский "Манчестер Юнайтед" и мюнхенская "Бавария". Однако "ПСЖ" готов заплатить за игрока больше, чем эти претенденты.

Рандаль Коло Муани в матче против Греции. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

"Айнтрахт" хочет получить за Коло Муани 100 млн евро. "ПСЖ" уже сделал первое предложение относительно игрока, которое составило 80 млн евро. В настоящее время продолжаются переговоры стороны. Форвард согласен стать частью французского клуба.

В сезоне 2022/2023 Рандаль Коло Муани забил в составе "Айнтрахта" 15 мячей и сделал 11 результативных передач.

Напомним, Михаил Мудрик стал трансферной целью двух зарубежных клубов.

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