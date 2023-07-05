"ПСЖ" нашел замену Мбаппе: готовится щедрое предложение
Руководство французского "ПСЖ" решило не ждать, когда Килиан Мбаппе определится с местом продолжения карьеры. Чемпионы Франции уже ищут замену звездному форварду.
Парижане хотят вернуть в страну другого игрока "трехцветных", сообщает Bild.
Новой трансферной целью "ПСЖ" стал молодой нападающий Рандаль Коло Муани. В прошлом сезоне он выступал в составе немецкого "Айнтрахта" из Франкфурта. Форвард уже заявил своему клубу о желании сменить команду.
Конкуренция в борьбе за Коло Муани
В услугах форварда сборной Франции заинтересованы сразу несколько клубов. На 24-летнего футболиста претендуют английский "Манчестер Юнайтед" и мюнхенская "Бавария". Однако "ПСЖ" готов заплатить за игрока больше, чем эти претенденты.
"Айнтрахт" хочет получить за Коло Муани 100 млн евро. "ПСЖ" уже сделал первое предложение относительно игрока, которое составило 80 млн евро. В настоящее время продолжаются переговоры стороны. Форвард согласен стать частью французского клуба.
В сезоне 2022/2023 Рандаль Коло Муани забил в составе "Айнтрахта" 15 мячей и сделал 11 результативных передач.
Напомним, Михаил Мудрик стал трансферной целью двух зарубежных клубов.
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