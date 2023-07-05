"ПСЖ" знайшов заміну Мбаппе: готується щедра пропозиція

Кіліан Мбаппе у збірній Франції. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Керівництво французького "ПСЖ" вирішило не чекати, коли Кіліан Мбаппе визначиться із місцем продовження кар'єри. Чемпіони Франції вже шукають заміну зірковому форварду.

Парижани хочуть повернути в країну іншого гравця "триколірних", повідомляє Bild.

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Новою трансферною метою "ПСЖ" став молодий нападник Рандаль Коло Муані. Минулого сезону він виступав у складі німецького "Айнтрахту" із Франкфурта. Форвард уже заявив своєму клубу про бажання змінити команду.

Конкуренція у боротьбі за Коло Муані

У послугах форварда збірної Франції зацікавлені одразу кілька клубів. На 24-річного футболіста претендують англійський "Манчестер Юнайтед" та мюнхенська "Баварія". Проте "ПСЖ" готовий заплатити за гравця більше, ніж ці претенденти.

Рандаль Коло Муані у матчі проти Греції. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

"Айнтрахт" хоче отримати за Коло Муані 100 млн євро. "ПСЖ" вже зробив першу пропозицію щодо гравця, яка становила 80 млн євро. Наразі тривають переговори сторони. Форвард згоден стати частиною французького клубу.

У сезоні 2022/2023 Рандаль Коло Муані забив у складі "Айнтрахту" 15 м'ячів і зробив 11 результативних передач.

Нагадаємо, Михайло Мудрик став трансферною ціллю двох закордонних клубів.

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