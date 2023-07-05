Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow "ПСЖ" знайшов заміну Мбаппе: готується щедра пропозиція arrow

"ПСЖ" знайшов заміну Мбаппе: готується щедра пропозиція

5 липня 2023 09:02
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
"ПСЖ" знайшов заміну Мбаппе: готується щедра пропозиція
Кіліан Мбаппе у збірній Франції. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Керівництво французького "ПСЖ" вирішило не чекати, коли Кіліан Мбаппе визначиться із місцем продовження кар'єри. Чемпіони Франції вже шукають заміну зірковому форварду.

Парижани хочуть повернути в країну іншого гравця "триколірних", повідомляє Bild.

Читайте також:

Новою трансферною метою "ПСЖ" став молодий нападник Рандаль Коло Муані. Минулого сезону він виступав у складі німецького "Айнтрахту" із Франкфурта. Форвард уже заявив своєму клубу про бажання змінити команду.

Конкуренція у боротьбі за Коло Муані

У послугах форварда збірної Франції зацікавлені одразу кілька клубів. На 24-річного футболіста претендують англійський "Манчестер Юнайтед" та мюнхенська "Баварія". Проте "ПСЖ" готовий заплатити за гравця більше, ніж ці претенденти.

Рандаль Коло Муані
Рандаль Коло Муані у матчі проти Греції. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

"Айнтрахт" хоче отримати за Коло Муані 100 млн євро. "ПСЖ" вже зробив першу пропозицію щодо гравця, яка становила 80 млн євро. Наразі тривають переговори сторони. Форвард згоден стати частиною французького клубу.

У сезоні 2022/2023 Рандаль Коло Муані забив у складі "Айнтрахту" 15 м'ячів і зробив 11 результативних передач.

Нагадаємо, Михайло Мудрик став трансферною ціллю двох закордонних клубів. 

Півзахисник Віктор Циганков потрібний відомому клубу: "Жирона" продасть українця.

Скоро Роналду повернеться до Європи: топклуб готує пропозицію для Кріштіану.

Форвард Кіліан Мбаппе не потрібен "Реалу": француз посварився із Флорентіно Пересом.

Тренер Карло Анчелотті змінив "Реал" на збірну Бразилії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз