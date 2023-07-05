Анчелотті змінив "Реал" на збірну Бразилії: що відомо
Вже наступного сезону президент "Реала" Флорентіно Перес буде змушений шукати нового головного тренера. Карло Анчелотті працює у Мадриді останній сезон.
Італійський фахівець погодився очолити збірну Бразилії, повідомляє Marca.
Федерація футболу Бразилії шість місяців вела переговори з Карло Анчелотті. Наставник кілька разів відмовлявся від ідеї очолити збірну Бразилії, але зрештою дав згоду на роботу з "селесао".
Коли Анчелотті очолить збірну Бразилії?
Італійський тренер перейде до роботи з "канаріньєю" рівно за рік. 64-річний італієць до кінця виконає умови контракту із мадридським "Реалом", термін дії якого завершується влітку 2024 року.
Президент Бразильської конфедерації футболу Едналдо Родрігес вже підтвердив, що Карло Анчелотті очолить "селесао". З тренером було досягнуто принципової домовленості. Контракт Анчелотті діятиме до кінця літа 2026 року. У Бразилії хочуть, щоб фахівець відвіз національну команду на Кубок Америки-2024 та чемпіонат світу-2026. Втім, "селесао" ще потрібно пройти відбір на Мундіаль.
Карло Анчелотті очолює "Реал" із 2021 року. На посаді наставника мадридської команди він виборов кілька трофеїв, включаючи Лігу чемпіонів.
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