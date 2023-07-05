Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Анчелотті змінив "Реал" на збірну Бразилії: що відомо arrow

Анчелотті змінив "Реал" на збірну Бразилії: що відомо

5 липня 2023 08:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Анчелотті змінив "Реал" на збірну Бразилії: що відомо
Карло Анчелотті на пресконференції. Скріншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Вже наступного сезону президент "Реала" Флорентіно Перес буде змушений шукати нового головного тренера. Карло Анчелотті працює у Мадриді останній сезон.

Італійський фахівець погодився очолити збірну Бразилії, повідомляє Marca.

Читайте також:

Федерація футболу Бразилії шість місяців вела переговори з Карло Анчелотті. Наставник кілька разів відмовлявся від ідеї очолити збірну Бразилії, але зрештою дав згоду на роботу з "селесао".

Карло Анчелотті
Карло Анчелотті на тренуванні. Скріншот YouTube

Коли Анчелотті очолить збірну Бразилії?

Італійський тренер перейде до роботи з "канаріньєю" рівно за рік. 64-річний італієць до кінця виконає умови контракту із мадридським "Реалом", термін дії якого завершується влітку 2024 року.

Президент Бразильської конфедерації футболу Едналдо Родрігес вже підтвердив, що Карло Анчелотті очолить "селесао". З тренером було досягнуто принципової домовленості. Контракт Анчелотті діятиме до кінця літа 2026 року. У Бразилії хочуть, щоб фахівець відвіз національну команду на Кубок Америки-2024 та чемпіонат світу-2026. Втім, "селесао" ще потрібно пройти відбір на Мундіаль.

Карло Анчелотті очолює "Реал" із 2021 року. На посаді наставника мадридської команди він виборов кілька трофеїв, включаючи Лігу чемпіонів.

Нагадаємо, Віктор Циганков потрібний відомому клубу: "Жирона" продасть українця.

Півзахисник "Челсі" Михайло Мудрик став трансферною ціллю двох відомих клубів. 

Скоро Роналду повернеться до Європи: топклуб готує пропозицію для Кріштіану.

Форвард Кіліан Мбаппе не потрібен "Реалу": француз посварився із Флорентіно Пересом.

Фірміно приєднався до Роналду та Бензема у Саудівській Аравії. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз