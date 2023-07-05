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Анчелотти поменял "Реал" на сборную Бразилии: что известно

5 июля 2023 08:24
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Анчелотти поменял "Реал" на сборную Бразилии: что известно
Карло Анчелотти на пресс-конференции. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Уже в следующем сезоне президент "Реала" Флорентино Перес будет вынужден искать нового главного тренера. Карло Анчелотти работает в Мадриде последний сезон.

Итальянский специалист согласился возглавить сборную Бразилии, сообщает Marca

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Федерация футбола Бразилии шесть месяцев вела переговоры с Карло Анчелотти. Наставник несколько раз отказывался от идеи возглавить сборную Бразилии, но в итоге дал согласие на работу с "селесао". 

Карло Анчелотти
Карло Анчелотти на тренировке. Скриншот YouTube

Когда Анчелотти возглавит сборную Бразилии? 

Итальянский тренер перейдет к работе с "канариньей" ровно через год. 64-летний итальянец до конца выполнит условия контракта с мадридским "Реалом", срок действия которого завершается летом 2024 года. 

Президент Бразильской конфедерации футбола Эдналдо Родригес уже подтвердил, что Карло Анчелотти возглавит "селесао". С тренером была достигнута принципиальная договоренность. Контракт Анчелотти будет действовать до конца лета 2026 года. В Бразилии хотят, чтобы специалист отвез национальную команду на Кубок Америки-2024 и чемпионат мира-2026. Впрочем, "селесао" еще необходимо пройти отбор на Мундиаль. 

Карло Анчелотти возглавляет "Реал" с 2021 года. На посту наставника мадридской команды он завоевал несколько трофеев, включая Лигу чемпионов. 

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