Мессі втрачає позиції: визначено найкращого форварда світу

Ліонель Мессі у збірній Аргентини. Фото: REUTERS/Thomas Peter

Аргентинський футболіст американського "Інтер Маямі" Ліонель Мессі знову увійшов до списку найкращих форвардів світу. Проте цього разу ветеран посів лише третє місце у рейтингу.

Цей список очолив капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе, повідомляє ESPN.

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Авторитетний портал ESPN продовжує підбивати підсумки минулого сезону. Було складено рейтинг найкращих форвардів світу. На кожну позицію списку претендувало щонайменше п'ять гравців, з яких із сукупності причин обрали лише десять футболістів.

Найкращі форварди у світі футболу

Як головний критерій для влучення в цей рейтинг було прийнято позначення футболіста, який не тільки працює на вістря атаки, але й здатний взяти на себе інші функції. Кожен із футболістів, які потрапили до цього списку, може зіграти у ролі нападника, півзахисника чи вінгера.

Кіліан Мбаппе у матчі зі збірною Греції. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Декілька років поспіль рейтинг очолював Ліонель Мессі. Аргентинець знову увійшов до списку найкращих форвардів планети, проте вже не на першому рядку. Там виявився Кіліан Мбаппе, який остаточно утвердився у статусі однієї з головних зірок футболу.

Найкращі форварди світу

Кіліан Мбаппе ("ПСЖ"); Вінісіус Жуніор ("Реал" Мадрид); Ліонель Мессі ("Інтер Майамі"); Мохамед Салах ("Ліверпуль"); Антуан Грізманн ("Атлетіко" Мадрид); Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед"); Рафаел Леау ("Мілан"); Лаутаро Мартінес ("Інтер"); Крістофер Нкунку ("Челсі"); Неймар (ПСЖ).

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