Мессі втрачає позиції: визначено найкращого форварда світу
Аргентинський футболіст американського "Інтер Маямі" Ліонель Мессі знову увійшов до списку найкращих форвардів світу. Проте цього разу ветеран посів лише третє місце у рейтингу.
Цей список очолив капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе, повідомляє ESPN.
Авторитетний портал ESPN продовжує підбивати підсумки минулого сезону. Було складено рейтинг найкращих форвардів світу. На кожну позицію списку претендувало щонайменше п'ять гравців, з яких із сукупності причин обрали лише десять футболістів.
Найкращі форварди у світі футболу
Як головний критерій для влучення в цей рейтинг було прийнято позначення футболіста, який не тільки працює на вістря атаки, але й здатний взяти на себе інші функції. Кожен із футболістів, які потрапили до цього списку, може зіграти у ролі нападника, півзахисника чи вінгера.
Декілька років поспіль рейтинг очолював Ліонель Мессі. Аргентинець знову увійшов до списку найкращих форвардів планети, проте вже не на першому рядку. Там виявився Кіліан Мбаппе, який остаточно утвердився у статусі однієї з головних зірок футболу.
Найкращі форварди світу
- Кіліан Мбаппе ("ПСЖ");
- Вінісіус Жуніор ("Реал" Мадрид);
- Ліонель Мессі ("Інтер Майамі");
- Мохамед Салах ("Ліверпуль");
- Антуан Грізманн ("Атлетіко" Мадрид);
- Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед");
- Рафаел Леау ("Мілан");
- Лаутаро Мартінес ("Інтер");
- Крістофер Нкунку ("Челсі");
- Неймар (ПСЖ).
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