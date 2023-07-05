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Мессі втрачає позиції: визначено найкращого форварда світу

5 липня 2023 09:48
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Мессі втрачає позиції: визначено найкращого форварда світу
Ліонель Мессі у збірній Аргентини. Фото: REUTERS/Thomas Peter
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Аргентинський футболіст американського "Інтер Маямі" Ліонель Мессі знову увійшов до списку найкращих форвардів світу. Проте цього разу ветеран посів лише третє місце у рейтингу.

Цей список очолив капітан збірної Франції Кіліан Мбаппе, повідомляє ESPN.

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Авторитетний портал ESPN продовжує підбивати підсумки минулого сезону. Було складено рейтинг найкращих форвардів світу. На кожну позицію списку претендувало щонайменше п'ять гравців, з яких із сукупності причин обрали лише десять футболістів.

Найкращі форварди у світі футболу

Як головний критерій для влучення в цей рейтинг було прийнято позначення футболіста, який не тільки працює на вістря атаки, але й здатний взяти на себе інші функції. Кожен із футболістів, які потрапили до цього списку, може зіграти у ролі нападника, півзахисника чи вінгера.

Кіліан Мбаппе
Кіліан Мбаппе у матчі зі збірною Греції. Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Декілька років поспіль рейтинг очолював Ліонель Мессі. Аргентинець знову увійшов до списку найкращих форвардів планети, проте вже не на першому рядку. Там виявився Кіліан Мбаппе, який остаточно утвердився у статусі однієї з головних зірок футболу.

Найкращі форварди світу

  1. Кіліан Мбаппе ("ПСЖ");
  2. Вінісіус Жуніор ("Реал" Мадрид);
  3. Ліонель Мессі ("Інтер Майамі");
  4. Мохамед Салах ("Ліверпуль");
  5. Антуан Грізманн ("Атлетіко" Мадрид);
  6. Маркус Рашфорд ("Манчестер Юнайтед");
  7. Рафаел Леау ("Мілан");
  8. Лаутаро Мартінес ("Інтер");
  9. Крістофер Нкунку ("Челсі");
  10. Неймар (ПСЖ).

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