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Испания — Украина: на полуфинал Евро-2023 назначен судья из Бельгии

4 июля 2023 10:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Испания — Украина: на полуфинал Евро-2023 назначен судья из Бельгии
Тренировка молодежной сборной Украины. Фото: пресс-служба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

В среду молодежная сборная Украины проведет свой пятый матч на Евро-2023. В полуфинале турнира подопечные Руслана Ротаня сыграют со сверстниками из Испании. 

УЕФА уже назначил бригаду арбитров на этот поединок, сообщает портал Новини.LIVE.  

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В среду, пятого июля, сборная Украины U-21 проведет исторический поединок. Еще никогда украинская "молодежка" не получала шанс выйти в финал континентального первенства. Подопечных Руслана Ротаня считают аутсайдерами противостояния, но это не помешало им выбить с Евро-2023 звездную сборную Испании. 

Эрик Ламбрехтс
Эрик Ламбрехтс во время матча. Фото: Google

Главный судья матча 

На этом поединке будет работать бельгийская бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом. Ему помогут судьи на линии Джо Де Вейрдт и Кевин Монтени. Четвертый арбитр — литовец Донатас Румшас, который уже работал на другом матче сборной Украины на Евро-2023.  

В семи последних поединках, на которых работал Ламбрехтс, он суммарно показывал меньше пяти желтых карточек. Лишь в одном из десяти последних матчей бельгиец удалил с поля футболиста. Зато в двух из пяти поединков он назначал пенальти. 

Сборные Испании и Украины сыграют на стадионе "Стяуа" в румынском Бухаресте. Начало матча в 22:00 по киевскому времени. 

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