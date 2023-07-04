Испания — Украина: на полуфинал Евро-2023 назначен судья из Бельгии

Тренировка молодежной сборной Украины. Фото: пресс-служба УАФ

В среду молодежная сборная Украины проведет свой пятый матч на Евро-2023. В полуфинале турнира подопечные Руслана Ротаня сыграют со сверстниками из Испании.

УЕФА уже назначил бригаду арбитров на этот поединок, сообщает портал Новини.LIVE.

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В среду, пятого июля, сборная Украины U-21 проведет исторический поединок. Еще никогда украинская "молодежка" не получала шанс выйти в финал континентального первенства. Подопечных Руслана Ротаня считают аутсайдерами противостояния, но это не помешало им выбить с Евро-2023 звездную сборную Испании.

Эрик Ламбрехтс во время матча. Фото: Google

Главный судья матча

На этом поединке будет работать бельгийская бригада арбитров во главе с Эриком Ламбрехтсом. Ему помогут судьи на линии Джо Де Вейрдт и Кевин Монтени. Четвертый арбитр — литовец Донатас Румшас, который уже работал на другом матче сборной Украины на Евро-2023.

В семи последних поединках, на которых работал Ламбрехтс, он суммарно показывал меньше пяти желтых карточек. Лишь в одном из десяти последних матчей бельгиец удалил с поля футболиста. Зато в двух из пяти поединков он назначал пенальти.

Сборные Испании и Украины сыграют на стадионе "Стяуа" в румынском Бухаресте. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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