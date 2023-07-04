Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Іспанія — Україна: на півфінал Євро-2023 призначено суддю з Бельгії arrow

Іспанія — Україна: на півфінал Євро-2023 призначено суддю з Бельгії

4 липня 2023 10:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Іспанія — Україна: на півфінал Євро-2023 призначено суддю з Бельгії
Тренування молодіжної збірної України. Фото: пресслужба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У середу молодіжна збірна України проведе п'ятий матч на Євро-2023. У півфіналі турніру підопічні Руслана Ротаня зіграють з однолітками з Іспанії.

УЄФА вже призначив бригаду арбітрів на цей поєдинок, повідомляє Новини.LIVE.

Читайте також:

У середу, 5 липня, збірна України U-21 проведе історичний поєдинок. Ще ніколи українська "молодіжка" не мала шансу вийти у фінал континентальної першості. Підопічних Руслана Ротаня вважають аутсайдерами протистояння, але це не завадило їм вибити із Євро-2023 зіркову збірну Іспанії.

Ерік Ламбрехтс
Ерік Ламбрехтс під час матчу. Фото: Google

Головний суддя матчу

На цьому поєдинку працюватиме бельгійська бригада арбітрів на чолі з Еріком Ламбрехтсом. Йому допоможуть судді на лінії Джо Де Вейрдт та Кевін Монтені. Четвертий арбітр — литовець Донатас Румшас, який уже працював на іншому матчі збірної України на Євро-2023.

У семи останніх поєдинках, на яких працював Ламбрехтс, він сумарно показував менше ніж п'ять жовтих карток. Лише в одному з десяти останніх матчів бельгієць вилучив із поля футболіста. Натомість у двох із п'яти поєдинків він призначав пенальті.

Збірні Іспанії та України зіграють на стадіоні "Стяуа" у румунському Бухаресті. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, Віктор Циганков потрібний відомому клубу: "Жирона" продасть українця.

Андрій Шевченко розповів, чи зможе Михайло Мудрик стати лідером "Челсі".

Скоро Роналду повернеться до Європи: топклуб готує пропозицію для Кріштіану.

Форвард Кіліан Мбаппе не потрібен "Реалу": француз посварився з Пересом.

Неймару запропонували неймовірну зарплату у Саудівській Аравії.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз