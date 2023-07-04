Іспанія — Україна: на півфінал Євро-2023 призначено суддю з Бельгії

Тренування молодіжної збірної України. Фото: пресслужба УАФ

У середу молодіжна збірна України проведе п'ятий матч на Євро-2023. У півфіналі турніру підопічні Руслана Ротаня зіграють з однолітками з Іспанії.

УЄФА вже призначив бригаду арбітрів на цей поєдинок, повідомляє Новини.LIVE.

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У середу, 5 липня, збірна України U-21 проведе історичний поєдинок. Ще ніколи українська "молодіжка" не мала шансу вийти у фінал континентальної першості. Підопічних Руслана Ротаня вважають аутсайдерами протистояння, але це не завадило їм вибити із Євро-2023 зіркову збірну Іспанії.

Ерік Ламбрехтс під час матчу. Фото: Google

Головний суддя матчу

На цьому поєдинку працюватиме бельгійська бригада арбітрів на чолі з Еріком Ламбрехтсом. Йому допоможуть судді на лінії Джо Де Вейрдт та Кевін Монтені. Четвертий арбітр — литовець Донатас Румшас, який уже працював на іншому матчі збірної України на Євро-2023.

У семи останніх поєдинках, на яких працював Ламбрехтс, він сумарно показував менше ніж п'ять жовтих карток. Лише в одному з десяти останніх матчів бельгієць вилучив із поля футболіста. Натомість у двох із п'яти поєдинків він призначав пенальті.

Збірні Іспанії та України зіграють на стадіоні "Стяуа" у румунському Бухаресті. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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