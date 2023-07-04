Испания Украина — где смотреть онлайн полуфинала Евро-2023

Молодежная сборная Украины прилетела в Румынию. Фото: пресс-служба УАФ

Команда Руслана Ротаня добралась до полуфинала молодежного чемпионата Европы-2023. Футболисты сборной Украины мечтают о финале, но у них на пути встал серьезный соперник.

"Сине-желтые" получили еще один шанс обыграть испанских сверстников, сообщает портал Новини.LIVE.

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В четвертьфинале Евро-2023 украинские футболисты стали авторами одной из главных сенсаций турнира. Они убрали с пути звездную сборную Франции. Команда Ротаня одержала волевую победу, хотя первой пропустила гол в свои ворота.

Команда Руслана Ротаня на Евро-2023. Фото: пресс-служба "Динамо"

Где смотреть онлайн матча 1/2 Евро-2023 Испания — Украина

"Сине-желтые" сыграют с "красной фурией" в среду, пятого июня, на стадионе "Стяуа" в румынском городе Бухарест. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Украинские болельщики, как обычно, получат возможность посмотреть прямую трансляцию поединка 1/2 Евро-2023. Встреча будет доступна на региональных телеканалах "Суспільного" и на медиасервисе Megogo. Игру можно будет посмотреть в цифровом эфире T2, кабельных сетях и IPTV.

Также прямую онлайн текстовую трансляцию поединка проведет портал Новини.LIVE.

Фаворитом противостояния является сборная Испании, с которой в третьем туре группового этапа Украина сыграла со счетом 3:3. Команда Ротаня могла выиграть ту встречу, но пропустила гол на последних минутах матча. Теперь украинская "молодежка" получила новый шанс обыграть испанцев.

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