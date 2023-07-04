Іспанія Україна — де дивитись онлайн півфіналу Євро-2023

Молодіжна збірна України прилетіла до Румунії Фото: пресслужба УАФ

Команда Руслана Ротаня дісталася півфіналу молодіжного чемпіонату Європи-2023. Футболісти збірної України мріють про фінал, але у них на заваді став серйозний суперник.

"Синьо-жовті" здобули ще один шанс обіграти іспанських однолітків, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У чвертьфіналі Євро-2023 українські футболісти стали авторами однієї із головних сенсацій турніру. Вони прибрали зі шляху зіркову збірну Франції. Команда Ротаня здобула вольову перемогу, хоча першою пропустила гол у свої ворота.

Команда Руслана Ротаня на Євро-2023. Фото: пресслужба "Динамо"

Де дивитись онлайн матчу 1/2 Євро-2023 Іспанія — Україна

"Синьо-жовті" зіграють із "червоною фурією" у середу, п'ятого червня, на стадіоні "Стяуа" у румунському місті Бухарест. Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом.

Українські вболівальники, як завжди, матимуть змогу подивитися пряму трансляцію поєдинку 1/2 Євро-2023. Зустріч буде доступна на регіональних телеканалах "Суспільного" та на медіасервісі Megogo. Гру можна буде переглянути в цифровому ефірі T2, кабельних мережах та IPTV.

Також пряму онлайн текстову трансляцію поєдинку проведе портал Новини.LIVE.

Фаворитом протистояння є збірна Іспанії, з якою у третьому турі групового етапу Україна зіграла з рахунком 3:3. Команда Ротаня могла виграти ту зустріч, але пропустила гол на останніх хвилинах матчу. Тепер українська "молодіжка" здобула новий шанс обіграти іспанців.

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