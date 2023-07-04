Криськив не сыграет с Испанией в полуфинале Евро-2023

Крисков с мячом во время тренировки. Фото: УАФ

5 июня сборная Украины сыграет полуфинальный матч Чемпионата Европы-2023 против команды Испании. Матч состоится в Бухаресте, Румыния.

В игре с испанцами украинцы не могут рассчитывать на важного игрока на позиции атакующего полузащитника, сообщил портал Новини.LIVE.

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Украина играла с Испанией на групповом этапе в почти ничего не решавшем матче. С первых минут главные тренеры выпустили на поле наполовину резервные составы, сыгравшие 2:2. В четвертьфинале украинцы победили фаворита турнира Францию (3:1), а испанцы в дополнительное время – Швейцарию (2:1).

Владислав Ванат в объятиях Владимира Бражко. Фото: УАФ

Одна потеря и "долгожданное" возвращение

Из-за перебора желтых карт матч против Испании пропустит 22-летний хавбек Дмитрий Крыськив. Футболист получил две желтые карточки в матчах с испанцами и французами, из-за чего пропускает следующий матч.

Отметим, что Криськив во всех матчах сборной Украины U-21 на Чемпионате Европы выходил с первых минут, но результативными действиями не отличался.

В команду после двухматчевой дисквалификации вернется нападающий Владислав Ванат. Во втором туре группового этапа в конце игры против Румынии форвард ударил головой соперника и получил красную карточку.

Полуфинальный матч против Испании пройдет 5 июля. Начало — 22:00.

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