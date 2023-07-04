Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Криськів не зіграє з Іспанією у півфіналі Євро-2023 arrow

Криськів не зіграє з Іспанією у півфіналі Євро-2023

4 липня 2023 11:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Криськів не зіграє з Іспанією у півфіналі Євро-2023
Криськів з м'ячем під час тренування. Фото: УАФ
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

5 червня збірна України зіграє півфінальний матч Чемпіонату Європи-2023 проти команди Іспанії. Матч відбудеться у Бухаресті, Румунія.

В грі з іспанцями українці не зможуть розраховувати на важливого гравця на позиції атакувального півзахисника, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Україна грала з Іспанією на груповому етапі у матчі, який майже нічого не вирішував. З перших хвилин головні тренери випустили на поле наполовину резервні склади, які зіграли 2:2. У чвертьфіналі українці перемогли фаворита турніру Францію (3:1), а іспанці в додатковий час Швейцарію (2:1).

Владислав Ванат в обіймах Володимира Бражко. Фото: УАФ

Одна втрата й "довгоочікуване" повернення

Через перебір жовтих карток матч проти Іспанії пропустить 22-річний хавбек Дмитро Криськів. Футболіст отримав дві жовті картки в матчах з іспанцями та французами, через що пропускає наступний матч.

Зазначимо, що Криськів в усіх матчах збірної України U-21 на Чемпіонаті Європи виходив з перших хвилин, але результативними діями не відзначався.

Натомість до команди після двоматчевої дискваліфікації повернеться нападник Владислав Ванат. У другому турі групового етапу у кінці гри проти Румунії форвард вдарив головою суперника й отримав червону картку.

Півфінальний матч проти Іспанії пройде 5 липня. Початок — 22:00.

Нагадаємо, Віктор Циганков потрібний відомому клубу: "Жирона" продасть українця.

Андрій Шевченко розповів, чи зможе Михайло Мудрик стати лідером "Челсі".

Скоро Роналду повернеться до Європи: топклуб готує пропозицію для Кріштіану.

Форвард Кіліан Мбаппе може втратити сотні мільйонів євро через "ПСЖ".

Син Шевченка став футболістом англійського клубу.

Ярмоленко відмовився бути капітаном "Динамо": хавбек назвав причину. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз