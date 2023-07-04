Криськів не зіграє з Іспанією у півфіналі Євро-2023

Криськів з м'ячем під час тренування. Фото: УАФ

5 червня збірна України зіграє півфінальний матч Чемпіонату Європи-2023 проти команди Іспанії. Матч відбудеться у Бухаресті, Румунія.

В грі з іспанцями українці не зможуть розраховувати на важливого гравця на позиції атакувального півзахисника, повідомив портал Новини.LIVE.

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Україна грала з Іспанією на груповому етапі у матчі, який майже нічого не вирішував. З перших хвилин головні тренери випустили на поле наполовину резервні склади, які зіграли 2:2. У чвертьфіналі українці перемогли фаворита турніру Францію (3:1), а іспанці в додатковий час Швейцарію (2:1).

Владислав Ванат в обіймах Володимира Бражко. Фото: УАФ

Одна втрата й "довгоочікуване" повернення

Через перебір жовтих карток матч проти Іспанії пропустить 22-річний хавбек Дмитро Криськів. Футболіст отримав дві жовті картки в матчах з іспанцями та французами, через що пропускає наступний матч.

Зазначимо, що Криськів в усіх матчах збірної України U-21 на Чемпіонаті Європи виходив з перших хвилин, але результативними діями не відзначався.

Натомість до команди після двоматчевої дискваліфікації повернеться нападник Владислав Ванат. У другому турі групового етапу у кінці гри проти Румунії форвард вдарив головою суперника й отримав червону картку.

Півфінальний матч проти Іспанії пройде 5 липня. Початок — 22:00.

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