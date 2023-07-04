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Іспанія — Україна в 1/2 Євро-2023: прогноз букмекерів та анонс

4 липня 2023 15:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Іспанія Україна — прогноз букмекерів на півфінал Євро-2023
Молодіжна збірна України перед матчем. Фото: пресслужба "Динамо"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Молодіжна збірна Іспанії у півфіналі чемпіонату Європи з футболу зіграє з командою України U-21. Суперники вдруге зустрінуться на континентальній першості менше ніж за місяць. Обидві команди розраховують на перемогу.

Спортивні експерти та букмекери вже поділилися прогнозом на поєдинок Євро-2023, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Підопічні Сантьяго Санчеса за версією букмекерів є одними із претендентів на золоті медалі чемпіонату Європи. Перед стартом турніру двома іншими фаворитами вважалися збірні Англії та Франції. "Триколірні" вже залишили Євро-2023, і це заслуга українських футболістів.

молодіжна збірна України
Гравці дякують уболівальникам за підтримку. Фото: пресслужба "Динамо"

Ставки на матч Іспанія — Україна

Попри успішний виступ команди Руслана Ротаня на турнірі, підопічні Сантьяго Санчеса залишаються фаворитами півфінального протистояння. На перемогу збірної Іспанії можна поставити із коефіцієнтом 1,39. Ставка на збірну України доступна з коефіцієнтом 3,06. Прогноз на користь нічиєї оцінюється коефіцієнтом 4,12.

Фахівці вважають, що команди зіграють результативний матч. На "Тотал Більше 2,5" можна поставити з коефіцієнтом 2,05. Прогноз на "Тотал Менше 2,5" доступний з коефіцієнтом 1,80. Варіант "Обидві заб'ють" йде з коефіцієнтом 1,75.

Це буде третя зустріч збірних Іспанії та України. 2011 року іспанці розгромили "синьо-жовтих" з рахунком 3:0. На груповому етапі Євро-2023 команди зіграли з рахунком 2:2. У тому матчі Санчес виставив наполовину резервний склад, але й Україна не мала на полі Михайла Мудрика. На глядачів чекає зовсім інший поєдинок.

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