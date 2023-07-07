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Трубин, Ракицкий и еще 6 игроков дисквалифицированы за массовую драку

7 июля 2023 07:35
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов
Трубин, Ракицкий и еще 6 игроков дисквалифицированы за массовую драку
Инцидент произошел в 29-м туре УПЛ в прошлом сезоне. Фото: ФК "Шахтер"
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитрий Богомолов

Новый сезон в УПЛ начнут не все лидеры в составе чемпиона и серебряного призера. КГК УАФ принял ряд решений по итогам массовой драки, которая произошла в конце матча 29-го тура между "Шахтером" и "Днепром-1".

На сколько оштрафовали клубы и сколько матчей будут пропущены основные игроки, в материале Новини.LIVE.

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По итогам рассмотрения Комитет принял решение, что каждый клуб должен заплатить штраф в размере 500 тысяч гривен. Также Ярослава Ракицкого и Виктора Корниенко устранили на 4 матча. Анатолий Трубин также получил 4 матча дисквалификации, но два из них условны. На 3 матча дисквалифицирован Егора Назарина.

В составе "Днепра-1" на 4 матча отстранены Рональд Матаррита, Жоао Пеглоу, Виталий Федоров и Алексей Гуцуляк.

Драка стенка на стенку загоралась несколько раз

Напомним, что инцидент произошел на второй добавленной минуте основного времени, когда счет был уже 3:0 и было понятно, что именно "горняки" проходят в групповой раунд Лиги чемпионов.

Команды уже были готовы идти в раздевалку, но Егор Назарина пошел в жесткий подкат против бразильского легионера днепрян Пеглоу. 21-летний нападающий как подкошенный упал на газон, корчась от невероятной боли, но уже на следующий момент полностью исцелился, вскочил и стал толкать украинца.

К толкучкам присоединились остальные футболисты обеих команд, и ожесточенная драка стенка на стенку вспыхивала несколько раз. Особенно досталось Ярославу Ракицкому, у которого кровь залила лицо, активным был Пятов, размахивал ногами Корниенко.

Все вышеупомянутые игроки уже отбыли по одному матчу с этого бана.

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