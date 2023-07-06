Мбаппе може опинитися в Англії: "ПСЖ" схвалив угоду

Кіліан Мбаппе на тренуванні. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

З'явився ще один претендент на капітана збірної Франції Кіліана Мбаппе. Послуги форварда знадобилися англійському "Ліверпулю".

Керівництво "ПСЖ" безпосередньо зацікавлене у цьому трансфері, повідомляє Daily Mail.

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У чому вигода для "ПСЖ"?

Основним претендентом на Кіліана Мбаппе вважався мадридський "Реал". Іспанці готові або запропонувати за гравця 200 млн цього літа, або забрати його безкоштовно через рік. У Мбаппе закінчується термін дії контракту з клубом, і Кіліан не хоче продовжувати угоду.

Мбаппе перед матчем. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Керівництво "ПСЖ" розгніване і на самого Мбаппе, і на "Реал". Французький клуб не має наміру безплатно відпускати футболіста. У Парижі готові прийняти пропозицію "Ліверпуля", щоб форвард не дістався "Реалу". Англійці готові заплатити за Мбаппе ті самі 200 млн євро. Відповідна пропозиція вже надійшла до офісу "ПСЖ".

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