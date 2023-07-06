Дэвид и Виктория Бекхэм показали, как отметили годовщину свадьбы
Владелец американского футбольного клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм и его супруга, модный дизайнер Виктория Бекхэм, отпраздновали годовщину свадьбы. Звездная пара состоит в браке уже 24 года.
Семья Бекхэм провела несколько дней наедине друг с другом, а для поклонников Дэвид и Виктория опубликовали в Instagram серию ностальгических фотографий.
Годовщина свадьбы Виктории и Дэвида
Дэвид Бекхэм остается одним из самых узнаваемых бывших спортсменов в мире. Помимо сборной Англии он защищал цвета английского "Манчестер Юнайтед", испанского "Реала", итальянского "Милана", французского "ПСЖ", а также "Лос-Анджелес Гэлакси". Он владеет американским клубом "Интер Майами", куда недавно перешел Лионель Месси.
Виктория Бекхэм прославилась в качестве вокалистки группы Spice Girls. Также она является моделью, известным модным дизайнером и бизнесвумен. Долгие годы Дэвид и Виктория считаются образцовой семейной парой.
Британские звезды вопреки прогнозам скептиков живут вместе уже третье десятилетие. Они воспитывают трех уже взрослых сыновей и дочь.
Дэвид и Виктория до сих пор часто публикуют общие фотографии, на которых с нежностью смотрят друг на друга. На днях пара отпраздновала 24 года со дня свадьбы.
"Все еще держимся за руки и вместе смеемся. Я так тебя люблю", — написала Виктория Бекхэм под одной из недавних совместных фотографий.
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