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Дэвид и Виктория Бекхэм показали, как отметили годовщину свадьбы

6 июля 2023 10:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Дэвид и Виктория Бекхэм показали, как отметили годовщину свадьбы
Дэвид и Виктория Бекхэм на прогулке. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Владелец американского футбольного клуба "Интер Майами" Дэвид Бекхэм и его супруга, модный дизайнер Виктория Бекхэм, отпраздновали годовщину свадьбы. Звездная пара состоит в браке уже 24 года. 

Семья Бекхэм провела несколько дней наедине друг с другом, а для поклонников Дэвид и Виктория опубликовали в Instagram серию ностальгических фотографий. 

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Дэвид Бекхэм остается одним из самых узнаваемых бывших спортсменов в мире. Помимо сборной Англии он защищал цвета английского "Манчестер Юнайтед", испанского "Реала", итальянского "Милана", французского "ПСЖ", а также "Лос-Анджелес Гэлакси". Он владеет американским клубом "Интер Майами", куда недавно перешел Лионель Месси. 

Дэвид и Виктория Бекхэм
Дэвид и Виктория Бекхэм 25 лет назад. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Виктория Бекхэм прославилась в качестве вокалистки группы Spice Girls. Также она является моделью, известным модным дизайнером и бизнесвумен. Долгие годы Дэвид и Виктория считаются образцовой семейной парой. 

Дэвид и Виктория Бекхэм
Дэвид и Виктория Бекхэм тогда и сейчас. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Британские звезды вопреки прогнозам скептиков живут вместе уже третье десятилетие. Они воспитывают трех уже взрослых сыновей и дочь.

Дэвид и Виктория Бекхэм
Дэвид и Виктория Бекхэм в юности. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Дэвид и Виктория до сих пор часто публикуют общие фотографии, на которых с нежностью смотрят друг на друга. На днях пара отпраздновала 24 года со дня свадьбы. 

"Все еще держимся за руки и вместе смеемся. Я так тебя люблю", — написала Виктория Бекхэм под одной из недавних совместных фотографий. 

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