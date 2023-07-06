Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Испания — Украина: видео разгрома команды Ротаня arrow

Испания — Украина: видео разгрома команды Ротаня

6 июля 2023 07:30
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Испания — Украина: видео разгрома команды Ротаня
Сборная Украины перед матчем с Испанией. Фото: УЕФА
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Бухаресте прошел четвертьфинальный матч Чемпионата Европы U-21 между сборными Испании и Украины. Победителями на этот раз стала "красная фурия".

Испанцы смогли забить в ворота Украины пять мячей, тогда как ответил им лишь Артем Бондаренко после прекрасного прохода Михаила Мудрика, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

На турнире сборная Украины заняла второе место в группе B, уступив лишь по разнице забитых и пропущенных мячей все тем же испанцам. В четвертьфинале украинцы победили фаворитов турнира команду Франции со счетом 3:1.

Видео лучших моментов матча

Отметим, что на 13-й минуте счет открыл Артем Бондаренко, но вскоре у испанцев забили Абель Руис и Ояна Сансета. Во втором тайме разгром у "красной фурии" оформили Антонио Бланко, Аймар Орос и Серхио Гомес.

После матча главный стренер сборной Украины Руслан Ротань пожаловался на то, что команде не дали восстановиться, устроив тяжелую поездку из Клужа, где была игра с Францией, в Бухарест.

Голкипер украинской команды Анатолий Трубин больше после поражения уповал на неправильный настрой на матч с Испанией.

Напомним, Михаил Мудрик стал трансферной целью двух зарубежных клубов.

Полузащитник Виктор Цыганков нужен известному клубу: "Жирона" продаст украинца.

Форвард Харри Кейн определился с будущим и провел важную встречу.

"ПСЖ" нашел замену Килиану Мбаппе: готовится щедрое предложение.

Жена Александра Усика занялась новым видом спорта.

Месси теряет позиции: определен лучший форвард мира.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:38 Мобилизация в Украине: какая область лидирует по количеству уклонистов

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

06:23 Повышение пенсий с 1 июля: какие суммы получат украинцы

06:40Лом цветных металлов: сколько стоит 1 кг меди по регионам Украины

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

None

Спецпроект "Герои в тылу": как команда "Зоопатруля" спасала животных от голодной смерти

Новость с видео

03:24 Сержант Маркус ответил на жесткое видео Бутусова с военными

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

09:51 Мудрик продолжит карьеру в топ-клубе: готовят трансфер

обновлено:

20:29 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

10:16 Трубин получил предложение от известного клуба: "Шахтер" прощается с голкипером

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз