Испания — Украина: видео разгрома команды Ротаня

Сборная Украины перед матчем с Испанией. Фото: УЕФА

В Бухаресте прошел четвертьфинальный матч Чемпионата Европы U-21 между сборными Испании и Украины. Победителями на этот раз стала "красная фурия".

Испанцы смогли забить в ворота Украины пять мячей, тогда как ответил им лишь Артем Бондаренко после прекрасного прохода Михаила Мудрика, сообщил портал Новини.LIVE.

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На турнире сборная Украины заняла второе место в группе B, уступив лишь по разнице забитых и пропущенных мячей все тем же испанцам. В четвертьфинале украинцы победили фаворитов турнира команду Франции со счетом 3:1.

Видео лучших моментов матча

Отметим, что на 13-й минуте счет открыл Артем Бондаренко, но вскоре у испанцев забили Абель Руис и Ояна Сансета. Во втором тайме разгром у "красной фурии" оформили Антонио Бланко, Аймар Орос и Серхио Гомес.

После матча главный стренер сборной Украины Руслан Ротань пожаловался на то, что команде не дали восстановиться, устроив тяжелую поездку из Клужа, где была игра с Францией, в Бухарест.

Голкипер украинской команды Анатолий Трубин больше после поражения уповал на неправильный настрой на матч с Испанией.

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