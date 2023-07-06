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Іспанія — Україна: відео розгрому команди Ротаня

6 липня 2023 07:30
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Агабекян Карен
редактор
Іспанія — Україна: відео розгрому команди Ротаня
Збірна України перед матчем із Іспанією. Фото: УЄФА
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Агабекян Карен
редактор

У Бухаресті відбувся чвертьфінальний матч Чемпіонату Європи U-21 між збірними Іспанії та України. Переможцями цього разу стала "червона фурія".

Іспанці змогли забити у ворота України п'ять м'ячів, тоді як відповів їм лише Артем Бондаренко після чудового проходу Михайла Мудрика, повідомив портал Новини.LIVE.

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На турнірі збірна України посіла друге місце в групі B, поступившись лише за різницею забитих і пропущених м'ячів тим самим іспанцям. У чвертьфіналі українці перемогли переможців турніру команду Франції з рахунком 3:1.

Відео найкращих моментів матчу

Зазначимо, що на 13-й хвилині рахунок відкрив Артем Бондаренко, але невдовзі в іспанців забили Абель Руїс та Ояна Сансета. У другому таймі розгром у "червоної фурії" оформили Антоніо Бланко, Аймар Орос та Серхіо Гомес.

Після матчу головний стренер збірної України Руслан Ротань поскаржився, що команді не дали відновитися, влаштувавши важку поїздку з Клужа, де була гра з Францією, до Бухаресту.

Голкіпер української команди Анатолій Трубін більше після поразки акцентував на неправильному налаштуванню на матч з Іспанією.

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