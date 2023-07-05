Жена Усика занялась новым видом спорта

Екатерина Усик на пляже. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик готовится к новому бою. Уже в конце лета он будет защищать один из своих титулов в борьбе с Даниэлем Дюбуа.

Супруга чемпиона Екатерина Усик осваивает новый вид спорта на популярном курорте и делится фотографиями с подписчиками своего Instagram-аккаунта.

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В конце августа в Польше Александр Усик будет отстаивать чемпионский титул по версии WBA в бою с британцем Даниэлем Дюбуа. Украинского спортсмена считают фаворитом противостояния, и он упорно тренируется для того, чтобы сохранить пояс.

Екатерина Усик в море. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Чем занимается жена Усика?

В последнее время семья украинского чемпиона стала проводить много времени в Испании. Спортсмен увез жену и детей подальше от взрывов ракет и беспилотников. Любимым местом отдыха семьи Усик стала испанская Малага.

Екатерина Усик регулярно публикует фотографии с мужем и детьми на фоне местных красот и морского побережья. Семья проводит вместе много времени и наслаждается относительным спокойствием.

Однако Екатерине Усик надоело сидеть без дела. Девушка решила освоить новый вид спорта. Она выбрала сапсерфинг, который уже давно стал популярен во всем мире. Екатерина продемонстрировала, как держит равновесие и справляется с волнами. Судя по снимкам, ее можно поздравить с первыми успехами.

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