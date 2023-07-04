Усик — Дюбуа: андеркарт боксерского шоу пополнил непобежденный украинский проспект

Александр Усик и Федор Черкашин. Фото: twitter.com/Cherkashyn_F

На запланированном на 26 августа шоу во Вроцлаве выступит польско-украинский проспект Федор Черкашин. В главном событии турнира чемпион мира по версиях WBA, IBF, WBO в супертяжелом весе Александр Усик сразится с обязательным претендентом по линии WBA Даниэлем Дюбуа.

Харьковчанин будет готовиться вместе с Усиком. Об этом сообщил его промоутер Анжей Василевски.

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Черкашин — это сильный персонаж для андеркарта

Федор в свои 27 лет в профессиональном боксе выиграл 22 боя, из них 14 нокаутом и не потерпел ни единого поражения. Выступает талантливый украинец в среднем весе.

По словам промоутера Василевски, Федор будет готовиться в Европе вместе с Усиком.

"Черкашин боксирует 26 августа во Вроцлаве. На этот раз он готовится не во Флориде, а с командой Усика", — написал Василевски.

Отметим, что имя соперника польско-украинского боксера пока не разглашается.

Черкашин большую часть своей карьеры провел в Польше и даже получил ее паспорт и переехал из Харькова в Варшаву. В последних трех боях Федор боксировал в США, где досрочно победил Гилберта Венегаса-младшего и Элиаса Эспадаса, и решением судей победил Натаниэля Галлимора.

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