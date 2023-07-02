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Стало известно, кто заменит Фьюри в бою с Усиком

2 июля 2023 14:10
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Агабекян Карен
редактор
Стало известно, кто заменит Фьюри в бою с Усиком
Александр Усик. Фото: Matchroom Boxing
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Агабекян Карен
редактор

Все больше слухов ходит о том, что в декабре в Саудовской Аравии не получится устроить супертурнир с боями Александр Усик — Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер — Энтони Джошуа. Первый поединок и вовсе не состоится, а второй пройдет в январе.

При этом Усик все же проведет бой в декабре в Саудовской Аравии. Об этом в интервью YouTube-каналу Boxing News рассказал британский промоутер Эдди Хирн.

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В случае если не удастся организовать бой с Фьюри и при условии победы Усика над Даниэлем Дюбуа, у украинца будут еще две обязательные защиты титулов IBF и WBO.

Филип Хргович. Фото: ringtv.com

Усика ждет крепкий хорват

По словам Хирна, все идет к тому, что Фьюри проведет выставочный бой против экс-чемпиона UFC Фрэнсиса Нганну. В этом случае британец не сможет принять поединок против Усика в декабре.

Также на январь будет перенесен бой Уайлдера и Джошуа, привлекающий не меньше зрителей чем противостояние Усика и Фьюри.

Хирн уверен, что Усик проведет защиту пояса IBF против его клиента Филипа Хрговича. 

"Усик все равно выступит в этом карде. Кажется, что он подерется с Филипом Хрговичем. Филип — обязательный претендент. Но это вообще не повлияет на бой Джошуа — Уайлдер. Если Усик не подерется за звание абсолютного чемпиона, то это тот поединок, который он должен провести, исходя из правил санкционирующего органа", — сказал Хирн.

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