Стало відомо, хто замінить Ф'юрі в бою з Усиком

Олександр Усик. Фото: Matchroom Boxing

Дедалі більше чуток ходить про те, що в грудні в Саудівській Аравії не вдасться влаштувати супертурнір з боями Олександр Усик — Тайсон Ф'юрі та Деонтей Уайлдер — Ентоні Джошуа. Перший поєдинок взагалі не відбудеться, а другий пройде в січні.

При цьому Усик все ж таки проведе бій у грудні в Саудівській Аравії. Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Boxing News розповів британський промоутер Едді Хірн.

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Якщо не вдасться організувати бій з Ф'юрі й за умови перемоги Усика над Даніелем Дюбуа, українець матиме ще два обов'язкові захисти титулів IBF і WBO.

Філіп Хргович. Фото: ringtv.com

Усика чекає міцний хорват

За словами Хірна, все йде до того, що Ф'юрі проведе виставковий бій проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну. У цьому випадку британець не зможе прийняти поєдинок проти Усика у грудні.

Також на січень буде перенесено бій Уайлдера та Джошуа, який приваблює не менше глядачів ніж протистояння Усика з Ф'юрі.

Хірн упевнений, що Усик проведе захист пояса IBF проти його клієнта Філіпа Хрговича.

"Усик все одно виступить у цьому карді. Здається, що він поб'ється з Філіпом Хрговичем. Філіп — обов'язковий претендент. Але це взагалі не вплине на бій Джошуа Уайлдер. Якщо Усик не поб'ється за звання абсолютного чемпіона, то це той поєдинок, який він має провести, виходячи з правил органу, що санкціонує бої", — сказав Хірн.

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