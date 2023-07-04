Усик — Дюбуа: андеркарт боксерського шоу поповнив непереможений український проспект

Олександр Усик та Федір Черкашин. Фото: twitter.com/Cherkashyn_F

На запланованому 26 серпня шоу у Вроцлаві виступить польсько-український проспект Федір Черкашин. У головній події турніру чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO у надважкій вазі Олександр Усик битиметься з обов'язковим претендентом по лінії WBA Даніелем Дюбуа.

Харків'янин готуватиметься разом із Усиком. Про це повідомив його промоутер Анжей Василевський.

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Черкашин — це сильний персонаж для андеркарту

Федір у свої 27 років у професійному боксі виграв 22 бої, з них 14 нокаутом і не зазнав жодної поразки. Виступає талановитий українець у середній вазі.

За словами промоутера Василевського, Федір готуватиметься в Європі разом із Усиком.

"Черкашин боксує 26 серпня у Вроцлаві. Цього разу він готується не у Флориді, а з командою Усика", — написав Василевскі.

Зазначимо, що ім'я суперника польсько-українського боксера поки що не розголошується.

Черкашин більшу частину своєї кар'єри провів у Польщі й навіть отримав її паспорт та переїхав із Харкова до Варшави. В останніх трьох боях Федір боксував у США, де достроково переміг Гілберта Венегаса-молодшого та Еліаса Еспадаса, та рішенням суддів Натаніеля Галлімора.

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