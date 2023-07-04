Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Усик — Дюбуа: андеркарт боксерського шоу поповнив непереможений український проспект arrow

Усик — Дюбуа: андеркарт боксерського шоу поповнив непереможений український проспект

4 липня 2023 09:25
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор
Усик — Дюбуа: андеркарт боксерського шоу поповнив непереможений український проспект
Олександр Усик та Федір Черкашин. Фото: twitter.com/Cherkashyn_F
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

На запланованому 26 серпня шоу у Вроцлаві виступить польсько-український проспект Федір Черкашин. У головній події турніру чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO у надважкій вазі Олександр Усик битиметься з обов'язковим претендентом по лінії WBA Даніелем Дюбуа.

Харків'янин готуватиметься разом із Усиком. Про це повідомив його промоутер Анжей Василевський.

Читайте також:

Спочатку шоу Усик — Дюбуа планували провести на початку серпня, але українець наполіг зробити його 26-го, щоб було присвячено до Дня незалежності України.

Черкашин та Усик розпочали тренування з велосипедів. Фото: twitter.com/Cherkashyn_F

Черкашин — це сильний персонаж для андеркарту

Федір у свої 27 років у професійному боксі виграв 22 бої, з них 14 нокаутом і не зазнав жодної поразки. Виступає талановитий українець у середній вазі.

За словами промоутера Василевського, Федір готуватиметься в Європі разом із Усиком.

"Черкашин боксує 26 серпня у Вроцлаві. Цього разу він готується не у Флориді, а з командою Усика", — написав Василевскі.

Зазначимо, що ім'я суперника польсько-українського боксера поки що не розголошується.

Черкашин більшу частину своєї кар'єри провів у Польщі й навіть отримав її паспорт та переїхав із Харкова до Варшави. В останніх трьох боях Федір боксував у США, де достроково переміг Гілберта Венегаса-молодшого та Еліаса Еспадаса, та рішенням суддів Натаніеля Галлімора.

Нагадаємо, Роналду повернеться до Європи: топ-клуб готує пропозицію для Кріштіана.

Форвард Кіліан Мбаппе не потрібний "Реалу": француз посварився з Пересом.

"Барселона" все ще сплачує Мессі велику зарплату.

Воротар "Шахтаря" не допоможе команді у новому сезоні.

Лідер "Тоттенгема" Харрі Кейн передумав переходити до "Баварії" і вибрав інший клуб.

"Манчестер Юнайтед" знайшов заміну Де Хеа: хто стане новим голкіпером.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз