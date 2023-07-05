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Дружина Усика зайнялася новим видом спорту

5 липня 2023 15:09
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Дружина Усика зайнялася новим видом спорту
Катерина Усик на пляжі. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі Олександр Усик готується до нового бою. Вже наприкінці літа він захищатиме один зі своїх титулів у боротьбі з Даніелем Дюбуа.

Дружина чемпіона Катерина Усик освоює новий вид спорту на популярному курорті та ділиться фотографіями з підписниками свого Instagram-акаунту.

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Наприкінці серпня у Польщі Олександр Усик відстоюватиме чемпіонський титул за версією WBA у бою з британцем Даніелем Дюбуа. Українського спортсмена вважають фаворитом протистояння, і він наполегливо тренується для того, щоб зберегти пояс.

Катерина Усик
Катерина Усик у морі. Фото: instagram.com/usyk_kate1505/

Чим займається дружина Усика?

Останнім часом сім'я українського чемпіона почала проводити багато часу в Іспанії. Спортсмен відвіз дружину та дітей подалі від вибухів ракет та безпілотників. Улюбленим місцем відпочинку сім'ї Усик стала іспанська Малага.

Катерина Усик регулярно публікує фотографії з чоловіком та дітьми на тлі місцевих пейзажів та морського узбережжя. Сім'я проводить разом багато часу та насолоджується відносним спокоєм.

Однак Катерині Усик набридло сидіти без діла. Дівчина вирішила освоїти новий вид спорту. Вона обрала сапсерфінг, який вже давно став популярним у всьому світі. Катерина продемонструвала, як тримає рівновагу та справляється з хвилями. Судячи зі знімків, її можна привітати з першими успіхами.

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