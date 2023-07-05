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Кейн визначився з майбутнім та провів важливу зустріч

5 липня 2023 14:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Кейн визначився з майбутнім та провів важливу зустріч
Харрі Кейн у збірній Англії. Фото: REUTERS/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Лідер збірної Англії Харрі Кейн близький до відходу з лондонського "Тоттенгема". Форвард уже вибрав клуб, у якому продовжить кар'єру.

Нещодавно Кейн прийняв у себе вдома головного тренера своєї майбутньої команди, повідомляє Express.

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Харрі Кейн кілька місяців тому оголосив керівництву "Тоттенгема" про бажання перейти до іншого клубу. У нього залишився рік за контрактом із лондонцями. "Шпори" не хочуть продавати гравця і навіть готові наступного літа відпустити його безкоштовно заради того, щоб Кейн провів у "Тоттенгемі" ще один сезон.

Рішення Кейна

Єдиною мотивацією залишитись у Лондоні для форварда є шанс вписати своє ім'я в історію англійського футболу. Харрі Кейну залишилося забити 48 голів до рекорду Алана Ширера. На рахунку колишнього форварда збірної Англії 260 м'ячів у Прем'єр-лізі.

Харрі Кейн
Кейн іде з поля. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Проте 29-річний форвард набагато більше хоче виграти трофей. Саме тому він хоче піти з "Тоттенгема". Днями Харрі Кейн зустрівся вдома в Лондоні з головним тренером "Баварії" Томасом Тухелем, який мріє попрацювати з гравцем.

Футболіст та наставник досягли принципової угоди про трансфер. Цього тижня "Баварія" зробить "Тоттенгему" покращену пропозицію щодо Кейна. Харрі не сумнівається, що зможе виграти в Мюнхені Лігу чемпіонів.

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