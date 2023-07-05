Кейн определился с будущим и провел важную встречу

Харри Кейн в сборной Англии. Фото: REUTERS/Lee Smith

Лидер сборной Англии Харри Кейн близок к уходу из лондонского "Тоттенхэма". Форвард уже выбрал клуб, в котором продолжит карьеру.

Недавно Кейн принял у себя дома главного тренера своей будущей команды, сообщает Express.

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Харри Кейн несколько месяцев назад объявил руководству "Тоттенхэма" о желании перейти в другой клуб. У него остался год по контракту с лондонцами. "Шпоры" не хотят продавать игрока и даже готовы следующим летом отпустить его бесплатно ради того, чтобы Кейн провел в "Тоттенхэме" еще один сезон.

Решение Кейна

Единственной мотивацией остаться в Лондоне для форварда является шанс вписать свое имя в историю английского футбола. Харри Кейну осталось забить 48 голов до рекорда Алана Ширера. На счету бывшего форварда сборной Англии 260 мячей в Премьер-лиге.

Кейн уходит с поля. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Однако 29-летний форвард гораздо больше хочет выиграть трофей. Именно поэтому он хочет уйти из "Тоттенхэма". На днях Харри Кейн встретился в себя дома в Лондоне с главным тренером "Баварии" Томасом Тухелем, который мечтает поработать с игроком.

Футболист и наставник достигли принципиального соглашения о трансфере. На этой неделе "Бавария" сделает "Тоттенхэму" улучшенное предложение по Кейну. Харри не сомневается в том, что сможет выиграть в Мюнхене Лигу чемпионов.

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