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Кейн определился с будущим и провел важную встречу

5 июля 2023 14:12
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Кейн определился с будущим и провел важную встречу
Харри Кейн в сборной Англии. Фото: REUTERS/Lee Smith
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Лидер сборной Англии Харри Кейн близок к уходу из лондонского "Тоттенхэма". Форвард уже выбрал клуб, в котором продолжит карьеру. 

Недавно Кейн принял у себя дома главного тренера своей будущей команды, сообщает Express

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Харри Кейн несколько месяцев назад объявил руководству "Тоттенхэма" о желании перейти в другой клуб. У него остался год по контракту с лондонцами. "Шпоры" не хотят продавать игрока и даже готовы следующим летом отпустить его бесплатно ради того, чтобы Кейн провел в "Тоттенхэме" еще один сезон. 

Решение Кейна 

Единственной мотивацией остаться в Лондоне для форварда является шанс вписать свое имя в историю английского футбола. Харри Кейну осталось забить 48 голов до рекорда Алана Ширера. На счету бывшего форварда сборной Англии 260 мячей в Премьер-лиге. 

Харри Кейн
Кейн уходит с поля. Фото: REUTERS/Molly Darlington

Однако 29-летний форвард гораздо больше хочет выиграть трофей. Именно поэтому он хочет уйти из "Тоттенхэма". На днях Харри Кейн встретился в себя дома в Лондоне с главным тренером "Баварии" Томасом Тухелем, который мечтает поработать с игроком. 

Футболист и наставник достигли принципиального соглашения о трансфере. На этой неделе "Бавария" сделает "Тоттенхэму" улучшенное предложение по Кейну. Харри не сомневается в том, что сможет выиграть в Мюнхене Лигу чемпионов. 

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