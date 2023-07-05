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Испания сделала больно сборной Украины: подопечные Ротаня пропустили пять мячей

5 июля 2023 23:50
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Агабекян Карен
редактор
Испания сделала больно сборной Украины: подопечные Ротаня пропустили пять мячей
Украина пропустила пятый мяч. Фото: УЕФА
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

В Бухаресте в полуфинале молодежного Чемпионата Европы U-21 сборная Украины сыграла против команды Испании. Победителя матча в финале ждала Англия.

После 90 минут Испания разгромила Украину со счетом 5:1, сообщил портал Новини.LIVE.

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Ранее команды встречались в третьем туре группового этапа и сыграли 2:2. Матч не решал задач выхода из группы, и поэтому в нем играли полурезервные составы.

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Обзор матча

Евро-2023. Полуфинал

Испания U-21 — Украина U-21 5:1

Голы:Руис, 17, Сансет, 24, Бланко, 54, Орос, 68, С. Гомес, 78 — Бондаренко, 13.

Испания U-21: Арнау Тенас — В. Гомес, Паредес, Пачеко, Миранда — Бланко (Бернабе, 75), Байенна (Вейга, 75) — Родри (Барренечеа, 59), Сансет (Орос, 59), С. Гомес (Рикельме, 80) — Руис.

Главный тренер: Санти.

Украина U-21: Трубин — Сыч, Батагов, Таловеров, Овчаренко (Брагару, 61) — Бражко (Желизко, 61), Бондаренко (Очеретько, 76) — Назаренко (Кащук, 46), Судаков, Мудрик — Сикан (Ванат, 61).

Главный тренер: Руслан Ротань.

Предупреждение: Бланко — Сыч.

В начале матча испанцы начали активно контролировать мяч, но первыми забили украинцы. На 13-й минуте Михаил Мудрик после передачи Георгия Судакова сделал очередной прорыв через полполя и с лицевой линии сыграл в центр на Артема Бондаренко, который "расстрелял" голкипера Испании.

Однако радость на лицах украинских болельщиков была недолгой, поскольку через четыре минуты Абель Руис в штрафной Украины обыграл Владимира Бражко и затем убежал от Максима Таловерова, после чего ему никто не мешал точно пробить — 1:1.

На 24-й минуте испанцы шокировали Украину. В опорной зоне никто не прикрыл Ояна Сансета, и он из-за пределов штрафной низом пробил Анатолия Трубина — 2:1.

Отметим, что на 41-й минуте Мудрик совершил еще один отличный прорыв и с лицевой подал на Данила Сикана, удар которого потянул Арнау Тенас.

54-я минута оказалась для Украины провальной. Артем Бондаренко в штрафной отдал передачу Антонио Бланко, который пробил мощно в дальний угол ворот — 3:1. Через три минуты Артем имел шанс исправиться ударом издали, но Арнау Тенас в ярком прыжке отбил мяч.

На 68-й минуте команду Ротаня отправили в нокаут. Аймар Орос получил мяч на левом крае возле штрафной и точно пробил в дальний угол ворот — 4:1.

Добил пациента на 78-й минуте Серхио Гомес. Руис отдал мяч партнеру, который пересек линию штрафной и закрутил в дальний левый угол ворот — 5:1. Команда откровенно посыпалась, и в чувство ее уже не привели.

Напомним, Михаил Мудрик стал трансферной целью двух зарубежных клубов.

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