Испания Украина — онлайн трансляция матча (текстовая)

Сборная Украины в матче с Испанией. Фото: пресс-служба УАФ

В полуфинале Евро-2023 встречаются сборные Испании и Украины. Это уже второе противостояние команд на турнире. Первая встреча завершилась вничью. Сегодня такой результат никого не устроит.

Портал Новини.LIVE проводит онлайн прямую текстовую трансляцию матча.

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Это третья встреча молодежных сборных Испании и Украины в истории команд. Первый матч состоялся еще в 2011 году и завершился разгромным поражением "сине-желтых" со счетом 0:3. В рамках Евро-2023 команды сыграли 2:2.

Составы команд

Испания: Тенас — Виктор Гомес, Паредес, Пачеко, Миранда — Бланко, Алекс Баэна — Родри, Абель Руис (капитан), Серхио Гомес.

Тренер: Сантьяго Санчес.

Украина: Трубин — Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко — Бражко, Бондаренко (капитан) — Назаренко, Судаков, Мудрик — Сикан.

Тренер: Руслан Ротань.

Михаил Мудрик перед игрой. Скриншот YouTube

20 минут до матча. Михаил Мудрик готов к поединку, как и все остальные футболисты сборной Украины. Кстати, тренер сборной Испании обещал не играть против вингера "Челси" персонально. "Ла Рохите", которая в четвертый раз подряд вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы, это и не надо.