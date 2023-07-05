Испания — Украина: онлайн трансляция матча (текстовая)
В полуфинале Евро-2023 встречаются сборные Испании и Украины. Это уже второе противостояние команд на турнире. Первая встреча завершилась вничью. Сегодня такой результат никого не устроит.
Портал Новини.LIVE проводит онлайн прямую текстовую трансляцию матча.
Это третья встреча молодежных сборных Испании и Украины в истории команд. Первый матч состоялся еще в 2011 году и завершился разгромным поражением "сине-желтых" со счетом 0:3. В рамках Евро-2023 команды сыграли 2:2.
Составы команд
Испания: Тенас — Виктор Гомес, Паредес, Пачеко, Миранда — Бланко, Алекс Баэна — Родри, Абель Руис (капитан), Серхио Гомес.
Тренер: Сантьяго Санчес.
Украина: Трубин — Сыч, Батагов, Таловеров, Вивчаренко — Бражко, Бондаренко (капитан) — Назаренко, Судаков, Мудрик — Сикан.
Тренер: Руслан Ротань.
20 минут до матча. Михаил Мудрик готов к поединку, как и все остальные футболисты сборной Украины. Кстати, тренер сборной Испании обещал не играть против вингера "Челси" персонально. "Ла Рохите", которая в четвертый раз подряд вышла в полуфинал молодежного чемпионата Европы, это и не надо.