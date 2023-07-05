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Йовичевич рассказал, чего ждать от сборной Украины в полуфинале Евро-2023

5 июля 2023 17:01
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Йовичевич рассказал, чего ждать от сборной Украины в полуфинале Евро-2023
Игор Йовичевич во время интервью. Скриншот YouTube
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Бывший главный тренер "Днепра-1" и "Шахтера" Игор Йовичевич с интересом ждет полуфиналы молодежного чемпионата Европы по футболу. Специалист назвал причины, согласно которым сборная Украины может выйти в финал турнира. 

Наставник отметил вклад в успехи команды молодых игроков "Шахтера", сообщает "Футбол 2.0". 

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В среду, 5 июля, состоятся полуфинальные матчи Евро-2023. В Бухаресте сборная Украины встретится со сверстниками из Испании. Чуть больше недели назад эти команды сыграли вничью со счетом 2:2 на групповой стадии турнира. 

молодежная сборная Украины
Тренировка молодежной сборной Украины. Фото: пресс-служба УАФ

Прогноз Йовичевича 

Бывший тренер "Шахтера" до сих пор не разделяет себя с игроками, с которыми он еще недавно работал в донецком клубе. Хорватский специалист очень тепло отозвался о футболистах "горняков". В интервью он говорил не "они", а "мы".

Тренер напомнил о том, что "Челси" заплатил за Михаила Мудрика большие деньги и заключил с украинцем контракт на восемь лет. Йовичевич не сомневается в том, что вингер в полуфинале покажет свой лучший футбол. 

Также Йовичевич выделил талант Судакова и Бондаренко. Тренер считает, что эти футболисты помогут сборной Украины обыграть Испанию, которая ничего не сумеет противопоставить быстрым контратакам команды Руслана Ротаня. 

Игор Йовичевич уверен, что нельзя недооценивать достижения молодежной сборной Украины. Несмотря на условия в стране, молодые футболисты продолжают прогрессировать и могут добиться больших успехов. 

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