Йовічевіч розповів, чого чекати від збірної України у півфіналі Євро-2023

Ігор Йовічевіч під час інтерв'ю. Скриншот YouTube

Колишній головний тренер "Дніпра-1" та "Шахтаря" Ігор Йовічевіч із цікавістю чекає на півфінали молодіжного чемпіонату Європи з футболу. Фахівець назвав причини, за яких збірна України може вийти у фінал турніру.

Наставник відзначив внесок в успіхи команди молодих гравців "Шахтаря", повідомляє "Футбол 2.0".

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У середу, 5 липня, відбудуться півфінальні матчі Євро-2023. У Бухаресті збірна України зустрінеться з однолітками з Іспанії. Трохи більше ніж тиждень тому ці команди зіграли внічию з рахунком 2:2 на груповій стадії турніру.

Тренування молодіжної збірної України. Фото: пресслужба УАФ

Прогноз Йовічевіча

Колишній тренер "Шахтаря" досі не поділяє себе з гравцями, з якими він нещодавно працював у донецькому клубі. Хорватський фахівець дуже тепло відгукнувся про футболістів "гірників". В інтерв'ю він говорив не "вони", а "ми".

Тренер нагадав про те, що "Челсі" заплатив за Михайла Мудрика великі гроші та уклав з українцем контракт на вісім років. Йовічевіч не сумнівається в тому, що вінгер у півфіналі покаже свій найкращий футбол.

Також Йовічевіч виділив талант Судакова та Бондаренка. Тренер вважає, що ці футболісти допоможуть збірній України обіграти Іспанію, яка нічого не зможе протиставити швидким контратакам команди Руслана Ротаня.

Ігор Йовічевіч упевнений, що не можна недооцінювати досягнення молодіжної збірної України. Попри умови в країні, молоді футболісти продовжують прогресувати та можуть досягти великих успіхів.

Нагадаємо, Михайло Мудрик став трансферною метою двох зарубіжних клубів.

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