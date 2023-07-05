Іспанія Україна — онлайн трансляція матчу (текстова)

Збірна України у матчі з Іспанією. Фото: пресслужба УАФ

У півфіналі Євро-2023 зустрічаються збірні Іспанії та України. Це вже друге протистояння команд на турнірі. Перша зустріч завершилася внічию. Сьогодні такий результат нікого не влаштує.

Портал Новини.LIVE проводить онлайн пряму текстову трансляцію матчу.

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Це третя зустріч молодіжних збірних Іспанії та України в історії команд. Перший матч відбувся ще у 2011 році та завершився розгромною поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 0:3. У рамках Євро-2023 команди зіграли 2:2.

Склади команд

Іспанія: Тенас — Віктор Гомес, Паредес, Пачеко, Міранда — Бланко, Алекс Баена — Родрі, Абель Руїс (капітан), Серхіо Гомес.

Тренер: Сантьяго Санчес.

Україна: Трубін — Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко — Бражко, Бондаренко (капітан) — Назаренко, Судаков, Мудрик — Сікан.

Тренер: Руслан Ротань.

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