Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Іспанія — Україна: онлайн трансляція матчу (текстова) arrow

Іспанія — Україна: онлайн трансляція матчу (текстова)

5 липня 2023 21:13
оновлено: 21:13
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Іспанія Україна — онлайн трансляція матчу (текстова)
Збірна України у матчі з Іспанією. Фото: пресслужба УАФ
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

У півфіналі Євро-2023 зустрічаються збірні Іспанії та України. Це вже друге протистояння команд на турнірі. Перша зустріч завершилася внічию. Сьогодні такий результат нікого не влаштує.

Портал Новини.LIVE проводить онлайн пряму текстову трансляцію матчу.

Читайте також:

Це третя зустріч молодіжних збірних Іспанії та України в історії команд. Перший матч відбувся ще у 2011 році та завершився розгромною поразкою "синьо-жовтих" з рахунком 0:3. У рамках Євро-2023 команди зіграли 2:2.

Склади команд

Іспанія: Тенас — Віктор Гомес, Паредес, Пачеко, Міранда — Бланко, Алекс Баена — Родрі, Абель Руїс (капітан), Серхіо Гомес.

Тренер: Сантьяго Санчес.

Україна: Трубін — Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко — Бражко, Бондаренко (капітан) — Назаренко, Судаков, Мудрик — Сікан.

Тренер: Руслан Ротань.

 

Нагадаємо, Михайло Мудрик став трансферною метою двох зарубіжних клубів.

Півзахисник Віктор Циганков потрібний відомому клубу: "Жирона" продасть українця.

Форвард Харрі Кейн визначився з майбутнім та провів важливу зустріч. 

"ПСЖ" знайшов заміну Кіліану Мбаппе: готується щедра пропозиція.

Дружина Олександра Усика зайнялася новим видом спорту. 

Мессі втрачає позиції: визначено найкращого форварда світу. 

 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз