Іспанія зробила боляче збірній України: підопічні Ротаня пропустили п'ять м'ячів
У Бухаресті у півфіналі молодіжного Чемпіонату Європи U-21 збірна України зіграла проти команди Іспанії. На переможця матчу у фіналі чекала Англія.
Після 90 хвилин Іспанія розгромила Україну з рахунком 5:1, повідомляє портал Новини.LIVE.
Раніше команди зустрічалися у третьому турі групового етапу та зіграли 2:2. Матч не вирішував завдань виходу із групи і тому у ньому грали напіврезервні склади.
Огляд матчу
Євро-2023. Півфінал
Іспанія U-21 — Україна U-21 5:1
Голи: Руїс, 17, Сансет, 24, Бланко, 54, Орос, 68, С. Гомес, 78 — Бондаренко, 13.
Іспанія U-21: Арнау Тенас — В. Гомес, Паредес, Пачеко, Міранда — Бланко (Бернабе, 75), Баена (Вейга, 75) — Родрі (Барренечеа, 59), Сансет (Орос, 59), С. Гомес (Рікельме, 80) — Руїс.
Головний тренер: Санті.
Україна U-21: Трубін — Сич, Батагов, Таловєров, Вівчаренко (Брагару, 61) — Бражко (Желізко, 61), Бондаренко (Очеретько, 76) — Назаренко (Кащук, 46), Судаков, Мудрик — Сікан (Ванат, 61).
Головний тренер: Руслан Ротань.
Попередження: Бланко — Сич.
На початку матчу іспанці почали активно контролювати м'яч, але першими забили українці. На 13-й хвилині Михайло Мудрик після передачі Георгія Судакова зробив черговий прорив через півполя та з лицьової лінії зіграв у центр на Артема Бондаренка, який "розстріляв" голкіпера Іспанії.
Проте радість на обличчях українських уболівальників була недовгою, оскільки через чотири хвилини Абель Руїс у штрафному майданчику України обіграв Володимира Бражка і потім втік від Максима Таловерова, після чого йому ніхто не заважав точно пробити — 1:1.
На 24-й хвилині іспанці шокували Україну. В опорній зоні ніхто не прикрив Ояна Сансета, і він з-за меж штрафного майданчика низом пробив Анатолія Трубіна — 2:1.
Зазначимо, що на 41-й хвилині Мудрик зробив ще один чудовий прорив і з лицьової подав на Данила Сікана, удар якого потяг Арнау Тенас.
54-а хвилина виявилася для України провальною. Артем Бондаренко у штрафному майданчику віддав передачу Антоніо Бланко, який пробив потужно в дальній кут воріт — 3:1. Через три хвилини Артем мав шанс виправитися ударом здалеку, але Арнау Тенас у яскравому стрибку відбив м'яч.
На 68-й хвилині команду Ротаня відправили до нокауту. Аймар Орос отримав м'яч на лівому краї біля штрафного майданчика і точно пробив у дальній кут воріт — 4:1.
Добив пацієнта на 78-й хвилині Серхіо Гомес. Руїс віддав м'яч партнеру, який перетнув лінію штрафного майданчика і закрутив у дальній лівий кут воріт — 5:1. Команда відверто посипалася, і до притомності її вже не привели.
Нагадаємо, Михайло Мудрик став трансферною метою двох зарубіжних клубів.
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