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Малиновский будет играть за известный клуб: готовится трансфер

6 июля 2023 08:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Малиновский будет играть за известный клуб: готовится трансфер
Руслан Малиновский в сборной Украины. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский может начать новый сезон в другом клубе. "Марсель" получит предложение о продаже опытного полузащитника. 

В услугах Малиновского заинтересован клуб из английской Премьер-лиги, сообщает Daily Mail

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Сезон 2022/2023 оказался не лучшим в карьере Руслана Малиновского. Украинский футболист сменил клуб и оказался в новом для себя чемпионате. Ему удалось стать игроком ротации французского "Марселя", но лидером команды хавбек пока не является. 

Куда может перейти Малиновский? 

Опытный полузащитник забил два гола и сделал одну результативную передачу в 22 матчах за "Марсель" в прошлом сезоне. Также на его счету гол и две передачи в 15 поединках за итальянскую "Аталанту". В конце сезона Малиновский провел несколько матчей и за сборную Украины. 

Руслан Малиновский
Малиновский в "Марселе". Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Игра полузащитника привлекла к нему внимание со стороны других клубов. Самым активным из них является английский "Ньюкасл", который уже готовит предложение по игроку. "Сороки" впервые за несколько десятилетий завоевали право сыграть в Лиге чемпионов.

Английская команда активно укрепляет состав. Недавно "Ньюкасл" заплатил "Милану" 64 млн евро за Сандро Тонали. Руслана Малиновского английский клуб хочет подписать за 30 млн евро. "Марсель" может заработать на этом трансфере, но потеряет талантливого игрока. 

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