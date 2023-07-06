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Маліновський гратиме за відомий клуб: готується трансфер

6 липня 2023 08:21
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Маліновський гратиме за відомий клуб: готується трансфер
Руслан Маліновський у збірній України. Фото: REUTERS/Ognen Teofilovski
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Півзахисник збірної України Руслан Маліновський може розпочати новий сезон в іншому клубі. "Марсель" отримає пропозицію про продаж досвідченого півзахисника.

У послугах Малиновського зацікавлений клуб з англійської Прем'єр-ліги, повідомляє Daily Mail.

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Сезон 2022/2023 виявився не найкращим у кар'єрі Руслана Маліновського. Український футболіст змінив клуб і опинився у новому для себе чемпіонаті. Йому вдалося стати гравцем ротації французького "Марселя", але лідером команди хавбек наразі не є.

Куди може перейти Маліновський?

Досвідчений півзахисник забив два голи та зробив одну результативну передачу у 22 матчах за "Марсель" минулого сезону. Також на його рахунку гол та дві передачі у 15 поєдинках за італійську "Аталанту". В кінці сезону Маліновський провів кілька матчів і за збірну України.

Руслан Малиновський
Маліновський у "Марселі". Фото: instagram.com/malinovskyi_18/

Гра півзахисника привернула до нього увагу інших клубів. Найактивнішим із них є англійський "Ньюкасл", який уже готує пропозицію щодо гравця. "Сороки" вперше за кілька десятиліть вибороли право зіграти в Лізі чемпіонів.

Англійська команда активно укріплює склад. Нещодавно "Ньюкасл" заплатив "Мілану" 64 млн євро за Сандро Тоналі. Руслана Маліновського англійський клуб хоче підписати за 30 млн євро. "Марсель" може заробити на цьому трансфері, але втратить талановитого гравця.

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