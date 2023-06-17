Сын Бекхэма подписал контракт с известным клубом
Ромео Бекхэм, сын звезды мирового футбола Дэвида Бэкхэма будет выступать в Английской премьер-лиге. Футболист подписал контракт с "Брентфордом".
Об этом клуб сообщил на своем сайте.
В основную команду "Брентфорда" также перешел из молодежки украинец Егор Ярмолюк.
В "Брентфорде" хорошо знакомы с Бекхэмом-младшим
Во второй части прошлого сезона Ромео перешел в "Брентфорд" на правах аренды из "Интера" Майами, который принадлежит его отцу.
20-летний полузащитник подписал контракт по схеме "1+1". Известно, что сын легендарного футболиста будет выступать за вторую команду "Брентфорд Б".
Главный тренер "Брентфорда Б" Нил Макфарлейн прокомментировал заключение контракта с игроком.
"Мы добавили Ромео в нашу команду в январе, и он был фантастическим для нас. У него был потрясающий конец сезона с точки зрения его недавнего матча против "Манчестер Сити", где он показал то, чему научился во время аренды с нами.
Мы продолжали развивать его как на поле, так и вне его, и мы с нетерпением ждем, что он вернется в хорошем настроении, чтобы продолжить работать с ним в следующем сезоне", — сказал тренер.
Во второй половине прошлого сезона Бекхэм-младший играл за молодежный состав "Брентфорда", где в 15 матчах забил один мяч.
Напомним, полузащитник Руслан Малиновский может перейти в известный клуб Бундеслиги.
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