Син Бекхема підписав контракт з відомим клубом

Девід та Ромео Бекхеми. Фото: AP

Ромео Бекхем, син зірки світового футболу Девіда Бекхема, виступатиме в Англійській прем'єр-лізі. Футболіст підписав контракт із "Брентфордом".

Про це клуб повідомив на своєму сайті .

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Ромео Бекхем у матчі за молодіжку "Брентфорда". Фото: "Брентфорд"

У "Брентфорді" добре знайомі з Бекхемом-молодшим

У другій частині минулого сезону Ромео перейшов до "Брентфорда" на правах оренди з "Інтера" Майамі, який належить його батькові.

20-річний півзахисник підписав контракт за схемою "1+1". Наразі відомо, що син легендарного футболіста виступатиме за другу команду "Брентфорд Б".

Головний тренер "Брентфорда Б" Ніл Макфарлейн прокоментував підписання контракту з гравцем.

"Ми додали Ромео до нашої команди в січні, і він був фантастичним для нас. У нього був приголомшливий кінець сезону з точки зору його недавнього матчу проти "Манчестер Сіті", де він показав те, чого навчився під час оренди з нами.

Ми продовжували розвивати його як на полі, так і поза ним, і ми з нетерпінням чекаємо, що він повернеться в хорошому настрої, щоб продовжити працювати з ним у наступному сезоні", — сказав тренер.

У другій половині минулого сезону Бекхем-молодший грав за молодіжний склад "Брентфорда", де в 15 матчах забив один м'яч.

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