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Девід та Вікторія Бекхем показали, як відзначили річницю весілля

6 липня 2023 10:03
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Девід та Вікторія Бекхем показали, як відзначили річницю весілля
Девід та Вікторія Бекхем на прогулянці. Фото: instagram.com/victoriabeckham/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Власник американського футбольного клубу "Інтер Маямі" Девід Бекхем та його дружина, модна дизайнерка Вікторія Бекхем, відсвяткували річницю весілля. Зіркова пара одружена вже 24 роки.

Сім'я Бекхем провела кілька днів віч-на-віч, а для шанувальників Девід і Вікторія опублікували в Instagram серію ностальгічних фотографій.

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Річниця весілля Вікторії та Девіда

Девід Бекхем залишається одним із найвідоміших колишніх спортсменів у світі. Крім збірної Англії, він захищав кольори англійського "Манчестер Юнайтед", іспанського "Реала", італійського "Мілана", французького "ПСЖ", а також "Лос-Анджелес Гелаксі". Він володіє американським клубом "Інтер Маямі", куди нещодавно перейшов Ліонель Мессі.

Девід та Вікторія Бекхем
Девід та Вікторія Бекхем 25 років тому. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Вікторія Бекхем прославилася як вокалістка гурту Spice Girls. Також вона є моделлю, відомою модною дизайнеркою та бізнесвумен. Довгі роки Девід та Вікторія вважаються зразковою сімейною парою.

Девід та Вікторія Бекхем
Девід та Вікторія Бекхем тоді і зараз. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Британські зірки попри прогнози скептиків живуть разом уже третє десятиліття. Вони виховують трьох уже дорослих синів та доньку.

Девід та Вікторія Бекхем
Девід та Вікторія Бекхем у юності. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Девід та Вікторія досі часто публікують спільні фотографії, на яких з ніжністю дивляться один на одного. Днями пара відсвяткувала 24 роки від дня весілля.

"Все ще тримаємося за руки й разом сміємося. Я так тебе люблю", — написала Вікторія Бекхем під однією з нещодавніх спільних фотографій.

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