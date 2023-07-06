Девід та Вікторія Бекхем показали, як відзначили річницю весілля

Девід та Вікторія Бекхем на прогулянці. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Власник американського футбольного клубу "Інтер Маямі" Девід Бекхем та його дружина, модна дизайнерка Вікторія Бекхем, відсвяткували річницю весілля. Зіркова пара одружена вже 24 роки.

Сім'я Бекхем провела кілька днів віч-на-віч, а для шанувальників Девід і Вікторія опублікували в Instagram серію ностальгічних фотографій.

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Девід Бекхем залишається одним із найвідоміших колишніх спортсменів у світі. Крім збірної Англії, він захищав кольори англійського "Манчестер Юнайтед", іспанського "Реала", італійського "Мілана", французького "ПСЖ", а також "Лос-Анджелес Гелаксі". Він володіє американським клубом "Інтер Маямі", куди нещодавно перейшов Ліонель Мессі.

Девід та Вікторія Бекхем 25 років тому. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Вікторія Бекхем прославилася як вокалістка гурту Spice Girls. Також вона є моделлю, відомою модною дизайнеркою та бізнесвумен. Довгі роки Девід та Вікторія вважаються зразковою сімейною парою.

Девід та Вікторія Бекхем тоді і зараз. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

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Девід та Вікторія Бекхем у юності. Фото: instagram.com/victoriabeckham/

Девід та Вікторія досі часто публікують спільні фотографії, на яких з ніжністю дивляться один на одного. Днями пара відсвяткувала 24 роки від дня весілля.

"Все ще тримаємося за руки й разом сміємося. Я так тебе люблю", — написала Вікторія Бекхем під однією з нещодавніх спільних фотографій.

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