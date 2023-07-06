Девід та Вікторія Бекхем показали, як відзначили річницю весілля
Власник американського футбольного клубу "Інтер Маямі" Девід Бекхем та його дружина, модна дизайнерка Вікторія Бекхем, відсвяткували річницю весілля. Зіркова пара одружена вже 24 роки.
Сім'я Бекхем провела кілька днів віч-на-віч, а для шанувальників Девід і Вікторія опублікували в Instagram серію ностальгічних фотографій.
Річниця весілля Вікторії та Девіда
Девід Бекхем залишається одним із найвідоміших колишніх спортсменів у світі. Крім збірної Англії, він захищав кольори англійського "Манчестер Юнайтед", іспанського "Реала", італійського "Мілана", французького "ПСЖ", а також "Лос-Анджелес Гелаксі". Він володіє американським клубом "Інтер Маямі", куди нещодавно перейшов Ліонель Мессі.
Вікторія Бекхем прославилася як вокалістка гурту Spice Girls. Також вона є моделлю, відомою модною дизайнеркою та бізнесвумен. Довгі роки Девід та Вікторія вважаються зразковою сімейною парою.
Британські зірки попри прогнози скептиків живуть разом уже третє десятиліття. Вони виховують трьох уже дорослих синів та доньку.
Девід та Вікторія досі часто публікують спільні фотографії, на яких з ніжністю дивляться один на одного. Днями пара відсвяткувала 24 роки від дня весілля.
"Все ще тримаємося за руки й разом сміємося. Я так тебе люблю", — написала Вікторія Бекхем під однією з нещодавніх спільних фотографій.
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