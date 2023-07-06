Мбаппе обманом отримає в "ПСЖ" 40 млн євро

Кіліан Мбаппе у збірній Франції. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Перед виходом з "ПСЖ" Кіліан Мбаппе може отримати солідний грошовий бонус. Іронія полягає в тому, що йдеться про виплату за лояльність клубу.

Керівництво "ПСЖ" лютує через один із пунктів у контракті Мбаппе, повідомляє Le Parisien.

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Кіліан Мбаппе отримає від "ПСЖ" додаткові 40 млн євро у разі, якщо залишиться у французькому клубі до кінця липня 2023 року. Ця виплата називається "бонусом за лояльність". Вона прописана в контракті форварда, завдяки чому капітан збірної Франції щороку стає багатшим на кілька десятків мільйонів євро.

Президент "ПСЖ" лютує

Ніщо не завадить Мбаппе піти з клубу у серпні у разі, якщо за нього запропонують суму, яка задовольнить парижан. Керівництво "ПСЖ" незадоволене цією ситуацією. Нассер Аль-Хелаїфі вважає, що Кіліан Мбаппе хоче обдурити клуб: отримати гроші та піти.

Жиру дивиться, як Мбаппе б'є по воротах. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

"ПСЖ" опинився у патовій ситуації. Доведеться або виплатити Мбаппе ці 40 млн євро, або безкоштовно відпустити його в інший клуб наступного літа. Президент чемпіонів Франції вимагає, щоб форвард за два тижні ухвалив рішення про своє майбутнє, але ця заява ні до чого не зобов'язує самого Кіліана.

У сезоні 2022/2023 Мбаппе забив за "ПСЖ" 41 м'яч і зробив десять результативних передач у всіх турнірах. Він допоміг команді здобути титул чемпіона Франції.

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