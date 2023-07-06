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Мбаппе обманом получит в "ПСЖ" 40 млн евро

6 июля 2023 10:42
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе обманом получит в "ПСЖ" 40 млн евро
Килиан Мбаппе в сборной Франции. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Перед уходом из "ПСЖ" Килиан Мбаппе может получить солидный денежный бонус. Ирония заключается в том, что речь идет о выплате за лояльность клубу. 

Руководство "ПСЖ" в ярости из-за одного из пунктов в контракте Мбаппе, сообщает Le Parisien

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Килиан Мбаппе получит от "ПСЖ" дополнительные 40 млн евро в случае, если останется во французском клубе до конца июля 2023 года. Эта выплата называется "бонусом за лояльность". Она прописана в контракте форварда, благодаря чему капитан сборной Франции каждый год становится богаче на несколько десятков миллионов евро.

Президент "ПСЖ" в ярости 

Ничто не помешает Мбаппе уйти из клуба в августе в случае, если за него предложат сумму, которая удовлетворит парижан. Руководство "ПСЖ" недовольно этой ситуацией. Нассер Аль-Хелаифи считает, что Килиан Мбаппе хочет обмануть клуб: получить деньги и уйти. 

Килиан Мбаппе
Жиру смотрит, как Мбаппе бьет по воротам. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

"ПСЖ" оказался в патовой ситуации. Им придется либо выплатить Мбаппе эти 40 млн евро, либо бесплатно отпустить его в другой клуб следующим летом. Президент чемпионов Франции требует, чтобы форвард за две недели принял решение о своем будущем, но это заявление ни к чему не обязывает самого Килиана. 

В сезоне 2022/2023 Мбаппе забил за "ПСЖ" 41 мяч и сделал десять результативных передач во всех турнирах. Он помог команде завоевать титул чемпиона Франции. 

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