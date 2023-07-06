Мбаппе обманом получит в "ПСЖ" 40 млн евро

Килиан Мбаппе в сборной Франции. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Перед уходом из "ПСЖ" Килиан Мбаппе может получить солидный денежный бонус. Ирония заключается в том, что речь идет о выплате за лояльность клубу.

Руководство "ПСЖ" в ярости из-за одного из пунктов в контракте Мбаппе, сообщает Le Parisien.

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Килиан Мбаппе получит от "ПСЖ" дополнительные 40 млн евро в случае, если останется во французском клубе до конца июля 2023 года. Эта выплата называется "бонусом за лояльность". Она прописана в контракте форварда, благодаря чему капитан сборной Франции каждый год становится богаче на несколько десятков миллионов евро.

Президент "ПСЖ" в ярости

Ничто не помешает Мбаппе уйти из клуба в августе в случае, если за него предложат сумму, которая удовлетворит парижан. Руководство "ПСЖ" недовольно этой ситуацией. Нассер Аль-Хелаифи считает, что Килиан Мбаппе хочет обмануть клуб: получить деньги и уйти.

Жиру смотрит, как Мбаппе бьет по воротам. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

"ПСЖ" оказался в патовой ситуации. Им придется либо выплатить Мбаппе эти 40 млн евро, либо бесплатно отпустить его в другой клуб следующим летом. Президент чемпионов Франции требует, чтобы форвард за две недели принял решение о своем будущем, но это заявление ни к чему не обязывает самого Килиана.

В сезоне 2022/2023 Мбаппе забил за "ПСЖ" 41 мяч и сделал десять результативных передач во всех турнирах. Он помог команде завоевать титул чемпиона Франции.

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