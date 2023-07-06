Мудрик — невероятный игрок: испанцы о выступлении сборной Украины
Игроки молодежной сборной Испании дали оценку поединку с командой Украины в полуфинале Евро-2023 U-21, в котором они одержали победу со счетом 5:1. Особо испанские футболисты отметили Михаила Мудрика.
Комментарии представителей молодежной сборной Испании опубликовал официальный сайт УЕФА.
"Серхио Гомес более привычен к обороне, ведь он играл в Манчестер Сити на позиции опорного защитника. Помощь Серхио была ключевой, а Баэна внутри пытался защищаться против Мудрика, поскольку он был одним из их главных орудий. Мудрик — невероятный игрок, а с пространством — тем более. Он очень сильный, очень быстрый, и во второй половине мы исправили это. Просто пытались оказать больше помощи, чтобы он не выходил лицом к лицу против меня. План игры был идеальным во второй половине", — считает защитник Виктор Гомес.
Руис — лучший игрок матча
Лучшим игроком матча УЕФА признали нападающего "Браги" Абеля Руиса, который сравнял счет с паса Виктора Гомеса.
"Мы сыграли отличную игру, лучшую игру, которую мы имели на этом турнире. Я хочу поздравить всех — все проделали отличную работу, от 11 игроков в стартовом составе до пяти вышедших замен", — говорит Абель Руис.
В общем, испанцы признали высокий уровень Украины и то, что они не ожидали, что понадобится играть в счете.
"Они забили очень рано, чего мы не ожидали, но мы смогли очень хорошо отреагировать на гол и быстро переломить, а затем сыграли отличную игру", — добавил Ойхан Сансет.
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