Мудрик — невероятный игрок: испанцы о выступлении сборной Украины

Мудрик отдал голевой пас на Бондаренко. Фото: Павел Кубанов

Игроки молодежной сборной Испании дали оценку поединку с командой Украины в полуфинале Евро-2023 U-21, в котором они одержали победу со счетом 5:1. Особо испанские футболисты отметили Михаила Мудрика.

Комментарии представителей молодежной сборной Испании опубликовал официальный сайт УЕФА.

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"Серхио Гомес более привычен к обороне, ведь он играл в Манчестер Сити на позиции опорного защитника. Помощь Серхио была ключевой, а Баэна внутри пытался защищаться против Мудрика, поскольку он был одним из их главных орудий. Мудрик — невероятный игрок, а с пространством — тем более. Он очень сильный, очень быстрый, и во второй половине мы исправили это. Просто пытались оказать больше помощи, чтобы он не выходил лицом к лицу против меня. План игры был идеальным во второй половине", — считает защитник Виктор Гомес.

Руис — лучший игрок матча

Лучшим игроком матча УЕФА признали нападающего "Браги" Абеля Руиса, который сравнял счет с паса Виктора Гомеса.

"Мы сыграли отличную игру, лучшую игру, которую мы имели на этом турнире. Я хочу поздравить всех — все проделали отличную работу, от 11 игроков в стартовом составе до пяти вышедших замен", — говорит Абель Руис.

В общем, испанцы признали высокий уровень Украины и то, что они не ожидали, что понадобится играть в счете.

"Они забили очень рано, чего мы не ожидали, но мы смогли очень хорошо отреагировать на гол и быстро переломить, а затем сыграли отличную игру", — добавил Ойхан Сансет.

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