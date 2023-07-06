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Мудрик — неймовірний гравець: іспанці про виступ збірної України

6 липня 2023 09:05
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Мудрик — неймовірний гравець: іспанці про виступ збірної України
Мудрик віддав гольовий пас на Бондаренка. Фото: Павло Кубанов
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Гравці молодіжної збірної Іспанії дали оцінку поєдинку з командою України у півфіналі Євро-2023 U-21, у якому вони здобули перемогу з рахунком 5:1. Особливо іспанські футболісти відзначили Михайла Мудрика.

Коментарі представників молодіжної збірної Іспанії опублікував офіційний сайт УЄФА.

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"Серхіо Гомес більш звичний до оборони, адже він грав у Манчестер Сіті на позиції опорного захисника. Допомога Серхіо була ключовою, а Баена всередині намагався захищатися проти Мудрика, оскільки він був одним з їхніх головних знарядь. Мудрик — неймовірний гравець, а з простором — тим паче. Він дуже сильний, дуже швидкий, і в другій половині ми виправили це. Просто намагалися надати більше допомоги, щоб він не виходив віч-на-віч проти мене. План гри був ідеальним у другій половині", — вважає захисник Віктор Гомес.

Руїс — найкращий гравець матчу

Найкращим гравцем матчу УЄФА визнали нападника "Браги" Абеля Руїса, який зрівняв рахунок з паса Віктора Гомеса.

"Ми зіграли чудову гру, найкращу гру, яку ми мали на цьому турнірі. Я хочу привітати всіх — усі виконали чудову роботу, від 11 гравців у стартовому складі до п’яти замін, які вийшли", — каже Абель Руїс.

Загалом іспанці визнали високий рівень України та те, що вони не очікували, що знадобиться відіграватись у рахунку.

"Вони забили дуже рано, чого ми не очікували, але ми змогли дуже добре відреагувати на гол і швидко переломити, а потім зіграли чудову гру", — додав Ойхан Сансет.

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