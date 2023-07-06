Мбаппе может оказаться в Англии: "ПСЖ" одобрил сделку

Килиан Мбаппе на тренировке. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Появился еще один претендент на капитана сборной Франции Килиана Мбаппе. Услуги форварда понадобились английскому "Ливерпулю".

Руководство "ПСЖ" напрямую заинтересовано в этом трансфере, сообщает Daily Mail.

Читайте также:

"Ливерпуль" после ухода Роберто Фирмино активизировал усилия по поиску нового форварда. "Красные" не просто хотят пригласить нападающего, но заключить контракт с одним из лучших игроков мира.

В чем выгода для "ПСЖ"?

Основным претендентом на Килиана Мбаппе считался мадридский "Реал". Испанцы готовы либо предложить за игрока 200 млн этим летом, либо забрать его бесплатно через год. У Мбаппе заканчивается срок действия контракта с клубом, и Килиан не хочет продлевать соглашение.

Мбаппе перед матчем. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Руководство "ПСЖ" рассержено и на самого Мбаппе, и на "Реал". Французский клуб не собирается бесплатно отпускать футболиста. В Париже готовы принять предложение "Ливерпуля", чтобы форвард не достался "Реалу". Англичане готовы заплатить за Мбаппе те же 200 млн евро. Соответствующее предложение уже поступило в офис "ПСЖ".

Напомним, хавбек Руслан Малиновский будет играть за известный клуб: готовится трансфер.

Дэвид и Виктория Бекхэм показали, как отметили годовщину свадьбы.

Полузащитник Михаил Мудрик стал трансферной целью двух зарубежных клубов.

Форвард Харри Кейн определился с будущим и провел важную встречу.

Мудрик — невероятный игрок: испанцы о выступлении сборной Украины.