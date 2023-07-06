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Мбаппе может оказаться в Англии: "ПСЖ" одобрил сделку

6 июля 2023 15:54
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Мбаппе может оказаться в Англии: "ПСЖ" одобрил сделку
Килиан Мбаппе на тренировке. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Появился еще один претендент на капитана сборной Франции Килиана Мбаппе. Услуги форварда понадобились английскому "Ливерпулю".

Руководство "ПСЖ" напрямую заинтересовано в этом трансфере, сообщает Daily Mail

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В чем выгода для "ПСЖ"? 

Основным претендентом на Килиана Мбаппе считался мадридский "Реал". Испанцы готовы либо предложить за игрока 200 млн этим летом, либо забрать его бесплатно через год. У Мбаппе заканчивается срок действия контракта с клубом, и Килиан не хочет продлевать соглашение. 

Килиан Мбаппе
Мбаппе перед матчем. Фото: REUTERS/Violeta Santos Moura

Руководство "ПСЖ" рассержено и на самого Мбаппе, и на "Реал". Французский клуб не собирается бесплатно отпускать футболиста. В Париже готовы принять предложение "Ливерпуля", чтобы форвард не достался "Реалу". Англичане готовы заплатить за Мбаппе те же 200 млн евро. Соответствующее предложение уже поступило в офис "ПСЖ". 

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