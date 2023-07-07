Трубін, Ракицький та ще 6 гравців дискваліфіковані за масову бійку

Інцидент стався у 29-му турі УПЛ минулого сезону. Фото: ФК "Шахтар"

Новий сезон в УПЛ розпочнуть не всі лідери у складі чемпіона та срібного призера. КДК УАФ ухвалив низку рішень за підсумками масової бійки, яка сталася наприкінці матчу 29-го туру між “Шахтарем” та "Дніпром-1".

На скільки оштрафували клуби та скільки матчів пропустять основні гравці, в матеріалі Новини.LIVE.

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За підсумками розгляду Комітет ухвалив рішення, що кожен клуб має сплатити штраф у розмірі 500 тисяч гривень. Також Ярослава Ракицького та Віктора Корнієнка усунули на 4 матчі. Анатолій Трубін також отримав 4 матчі дискваліфікації, але два з них є умовними. На 3 матчі дискваліфіковано Єгора Назарину.

У складі "Дніпра-1" на 4 матчі відсторонені Рональд Матарріта, Жоао Пеглоу, Віталій Федорів та Олексій Гуцуляк.

Бійка стінка на стінку спалахувала кілька разів

Нагадаємо, що інцидент трапився на другій доданій хвилині основного часу, коли рахунок був вже 3:0 та було зрозуміло, що саме "гірники" напряму проходять в груповий раунд Ліги чемпіонів.

Команди вже нібито були готові йти у роздягальню, але Єгор Назарина пішов у жорсткий підкат проти бразильського легіонера дніпрян Пеглоу. 21-річний нападник як підкошений впав на газон, корчачись від неймовірного болю, але вже наступного моменту повністю зцілився, схопився і почав пхати українцю.

До товкучок приєдналась решта футболістів обох команд, й запекла бійка стінка на стінку спалахувала кілька разів. Особливо дісталося Ярославу Ракіцькому, в якого кров залила обличчя, активним був П’ятов, розмахував ногами Корнієнко.

Додамо, що всі вищезгадані гравці вже відбули по одному матчу з цього бана.

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