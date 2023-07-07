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Довбик та Циганков гратимуть в одному клубі: "Дніпро-1" отримає пропозицію

7 липня 2023 08:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич
Довбик та Циганков гратимуть в одному клубі: "Дніпро-1" отримає пропозицію
Артем Довбик на тренуванні. Фото: СК "Дніпро-1"
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерій Ковалевич

Форвард збірної України Артем Довбик хоче продовжити кар'єру у закордонному клубі. Ним цікавляться представники одразу кількох європейських чемпіонатів.

Найближчим часом "Дніпро-1" може отримати пропозицію щодо гравця з Іспанії, повідомляє Marca.

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Нещодавно Артем Довбик продовжив контракт до літа 2025 з "Дніпро-1". Це не означає, що футболіст хоче залишитись у команді, але тепер клуб може заробити хороші гроші на його продажу. Форвард хоче розпочати новий сезон в іншому чемпіонаті.

Куди піде Довбик?

У послугах гравця збірної України зацікавлені клуби з Туреччини, Італії та Німеччини. Нещодавно до них додалася іспанська "Жирона", де вже успішно партнер Артема Довбика з національної команди Віктор Циганков.

Артем Довбик
Артем Довбик у м'ячем. Фото: СК "Дніпро-1"

Цього літа "Жирона" втратила одразу двох важливих гравців, відсутність яких необхідно компенсувати. Основні півзахисник Родріго Рікельме та форвард Валентин Кастальянос грали в оренді за каталонську команду. Вони повернулися до своїх клубів — мадридський "Атлетіко" та американський "Нью-Йорк Сіті".

"Жирона" шукає нового форварда, і ним може стати Артем Довбик. Каталонці готові оновити свій трансферний рекорд (поки що їм є покупка Оріоля Ромеу. — Ред.). Вони запропонують за українського гравця сім мільйонів євро. Як і у випадку з Циганковим, "Жирона" готова відправити клубу Довбика 50% від продажу футболіста. Каталонці вже готують пропозицію.

Нагадаємо, хавбек Руслан Маліновський гратиме за відомий клуб: готується трансфер.

Півзахисник Михайло Мудрик став трансферною метою двох зарубіжних клубів.

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