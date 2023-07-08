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ЗСУ ліквідували російського футбольного арбітра

8 липня 2023 08:00
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Агабекян Карен
редактор
ЗСУ ліквідували російського футбольного арбітра
Данило Шеметов. Фото: РФС
c58a1f8e-98a7-4f36-8b06-111dab663b00 - Агабекян Карен
Агабекян Карен
редактор

Поки Російський футбольний союз намагається повернути збірні та клуби на міжнародну арену їхні представники воюють в Україні. І в організації навіть не намагаються цього приховати.

Всупереч цьому, в УЄФА та ФІФА не припиняють переговори щодо повернення росіян на міжнародну арену, повідомив портал Новини.LIVE.

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Раніше Українська асоціація футболу вже обурювалася тим, що на щорічну зустріч суддів було запрошено російського арбітра Сергія Карасьова. У цей час колеги запрошеного судді воюють в Україні.

У Росії не намагаються приховувати участь своїх співробітників у війні в Україні. Фото: скріншот

Арбітра ліквідували в Україні

РФС повідомило, що на так званій "СВО" в Україні загинув 31-річний футбольний арбітр Данило Шеметов. При цьому не уточнюється, на якому напрямку і коли було ліквідовано суддю.

У РФС публічно, не боячись гніву УЄФА, опублікували жаль у зв'язку із загибеллю людини, яка поїхала до чужої країни вбивати її громадян. У цій ситуації цікаво подивитися на реакцію УЄФА, звичайно, якщо вона буде.

"Данило Шеметов загинув у зоні "спеціальної військової операції". Російський футбольний союз щиро сумує разом із сім'єю молодого арбітра. Він був перспективним суддею, невдовзі мав дебютувати в першій лізі і вже отримував відповідальні матчі в "шляху регіонів" Кубка Росії.

РФС надає сім'ї всю необхідну допомогу, крім того, колеги Шеметова нададуть його сім'ї додаткову фінансову підтримку" , — йдеться у заяві РФС.

Зазначимо, що починаючи з сезону 2019/2020 років. Шеметов почав працювати у Другій лізі Росії. Загалом арбітр відсудив 41 матч чемпіонату та п'ять ігор Кубка Росії.

Раніше повідомлялося, що Росія веде переговори з УЄФА щодо зняття санкцій. У РФС хочуть повернутись до відбору на Чемпіонат світу-2026.

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