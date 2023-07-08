ЗСУ ліквідували російського футбольного арбітра
Поки Російський футбольний союз намагається повернути збірні та клуби на міжнародну арену їхні представники воюють в Україні. І в організації навіть не намагаються цього приховати.
Всупереч цьому, в УЄФА та ФІФА не припиняють переговори щодо повернення росіян на міжнародну арену, повідомив портал Новини.LIVE.
Раніше Українська асоціація футболу вже обурювалася тим, що на щорічну зустріч суддів було запрошено російського арбітра Сергія Карасьова. У цей час колеги запрошеного судді воюють в Україні.
Арбітра ліквідували в Україні
РФС повідомило, що на так званій "СВО" в Україні загинув 31-річний футбольний арбітр Данило Шеметов. При цьому не уточнюється, на якому напрямку і коли було ліквідовано суддю.
У РФС публічно, не боячись гніву УЄФА, опублікували жаль у зв'язку із загибеллю людини, яка поїхала до чужої країни вбивати її громадян. У цій ситуації цікаво подивитися на реакцію УЄФА, звичайно, якщо вона буде.
"Данило Шеметов загинув у зоні "спеціальної військової операції". Російський футбольний союз щиро сумує разом із сім'єю молодого арбітра. Він був перспективним суддею, невдовзі мав дебютувати в першій лізі і вже отримував відповідальні матчі в "шляху регіонів" Кубка Росії.
РФС надає сім'ї всю необхідну допомогу, крім того, колеги Шеметова нададуть його сім'ї додаткову фінансову підтримку" , — йдеться у заяві РФС.
Зазначимо, що починаючи з сезону 2019/2020 років. Шеметов почав працювати у Другій лізі Росії. Загалом арбітр відсудив 41 матч чемпіонату та п'ять ігор Кубка Росії.
Раніше повідомлялося, що Росія веде переговори з УЄФА щодо зняття санкцій. У РФС хочуть повернутись до відбору на Чемпіонат світу-2026.
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