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Трубин перейдет в "Интер" и получит сильного конкурента за место в основе

7 июля 2023 10:33
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич
Трубин перейдет в "Интер" и получит сильного конкурента за место в основе
Анатолий Трубин на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/
388529ab-2b3f-4a40-4768-152d4d439100 - Валерий Ковалевич

Руководство миланского "Интера" готовит трансфер в Англию своего основного вратаря Андре Онана. Украинец Анатолий Трубин может заменить камерунца в итальянском клубе. 

Не исключено, что при этом у Трубина появится сильный конкурент, сообщает Фабрицио Романо

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Анатолий Трубин готовится к уходу из "Шахтера". Новый сезон голкипер сборной Украины может начать в "Интере". Руководство итальянского клуба готово заплатить за молодого игрока 15 млн евро. 

Конкурент Трубина 

"Интер" практически согласовал продажу Андре Онана в "Манчестер Юнайтед" за 50 млн евро и бонусы. Часть полученных денег итальянцы переведут донецкому "Шахтеру". За Трубина заплатят меньше его рыночной стоимости, так как через год у Анатолия истекает срок действия контракта с "горняками". 

Анатолий Трубин
Трубин в молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Конкурентом украинского голкипера может стать Янн Зоммер из "Баварии". Итальянский клуб хочет купить и украинца, и вратаря сборной Швейцарии. Зоммер провел в Мюнхене всего сезон и хочет сменить клуб, так как "Бавария" продолжит делать ставку на Мануэля Нойера. 

Зоммеру уже 34 года. В "Интере" хотят, чтобы он подменял Трубина, которому необходимо время на адаптацию в Серии А. 

Напомним, Довбик и Цыганков будут играть в одном клубе: "Днепр-1" получит предложение. 

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