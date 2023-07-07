Трубин перейдет в "Интер" и получит сильного конкурента за место в основе

Анатолий Трубин на тренировке. Фото: instagram.com/uafukraine/

Руководство миланского "Интера" готовит трансфер в Англию своего основного вратаря Андре Онана. Украинец Анатолий Трубин может заменить камерунца в итальянском клубе.

Не исключено, что при этом у Трубина появится сильный конкурент, сообщает Фабрицио Романо.

Читайте также:

Анатолий Трубин готовится к уходу из "Шахтера". Новый сезон голкипер сборной Украины может начать в "Интере". Руководство итальянского клуба готово заплатить за молодого игрока 15 млн евро.

Конкурент Трубина

"Интер" практически согласовал продажу Андре Онана в "Манчестер Юнайтед" за 50 млн евро и бонусы. Часть полученных денег итальянцы переведут донецкому "Шахтеру". За Трубина заплатят меньше его рыночной стоимости, так как через год у Анатолия истекает срок действия контракта с "горняками".

Трубин в молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

Конкурентом украинского голкипера может стать Янн Зоммер из "Баварии". Итальянский клуб хочет купить и украинца, и вратаря сборной Швейцарии. Зоммер провел в Мюнхене всего сезон и хочет сменить клуб, так как "Бавария" продолжит делать ставку на Мануэля Нойера.

Зоммеру уже 34 года. В "Интере" хотят, чтобы он подменял Трубина, которому необходимо время на адаптацию в Серии А.

Напомним, Довбик и Цыганков будут играть в одном клубе: "Днепр-1" получит предложение.

"ПСЖ" заменит Мбаппе лидером "Барселоны".

Хавбек Руслан Малиновский будет играть за известный клуб: готовится трансфер.

Полузащитник Михаил Мудрик стал трансферной целью двух зарубежных клубов.

Тренер Карло Анчелотти разозлил президента Бразилии из-за работы в сборной.